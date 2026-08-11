Wim Kieft n’a pas un mot positif pour la manière dont la KNVB gère la recherche d’un nouveau sélectionneur, comme il l’a fait savoir dans le podcast KieftJansenEgmondGijp. Selon l’ancien grand footballeur, un successeur de Ronald Koeman aurait déjà dû être nommé à la tête de l’équipe des Pays-Bas.

Le 30 juin, il y a presque un mois et demi, Koeman a annoncé qu’il ne continuerait plus comme sélectionneur des Pays-Bas. Entre-temps, la KNVB a mené plusieurs entretiens, mais cela n’a toujours pas abouti à un successeur définitif. Au grand incompréhension de Kieft.

« Non, mais c’est une honte, non ? De l’incompétence, de toute la KNVB », fulmine-t-il. « Tu savais déjà tout l’été qu’il partait (Koeman, NDLR). Et si tu ne le savais pas, tu aurais dû dire : “Je veux le savoir maintenant, sinon j’en prends un autre”. »

« C’est quand même du jamais-vu ? C’est vraiment du jamais-vu », poursuit Kieft. Michel van Egmond rappelle ensuite qu’un entretien très approfondi a eu lieu avec Michael Reiziger il y a plus d’une semaine, mais qu’aucune décision n’a donc encore été prise depuis. « Encore un peu et lui aussi dira : “Alors laisse tomber” », estime Van Egmond.

Kieft ne tient pas compte de ce scénario. « Il ne fera pas ça. Reiziger peut s’estimer heureux s’il l’obtient. Tu ne sais évidemment pas comment cela va tourner, mais tout le monde est déjà contre lui. Moi aussi, je préférerais mettre quelqu’un de chevronné à ce poste. Mais bon, moi non plus, je ne sais pas. »

À l’heure actuelle, il ne semble plus y avoir d’autres candidats sérieux à la KNVB. Peter Bosz s’est de nouveau engagé avec le PSV, Erik ten Hag avec le FC Twente et Arne Slot veut partir à la recherche d’un nouveau poste dans le football de clubs.

Louis van Gaal a bien fait savoir que le directeur du football Nigel de Jong peut toujours l’appeler, mais cela ne s’est pour l’instant pas concrétisé. Dès lors, Reiziger, qui a été sélectionneur des Espoirs néerlandais ces derniers temps, semble tenir la corde pour succéder à Koeman.