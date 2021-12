Willian : "Je voulais quitter Arsenal après trois mois"

Willian a admis qu'il voulait quitter Arsenal après seulement trois mois passés au club parce qu'il "n'était pas heureux" dans le nord de Londres. Arsenal a signé Willian sur un transfert gratuit après son départ de Chelsea à l'été 2020, le liant à un fructueux contrat de trois ans.



Kompany et ses joueurs victimes d'insultes racistes



Cependant, le Brésilien a demandé à écourter cet accord en août avant de rejoindre son club d'enfance, les Corinthians, après avoir eu du mal à atteindre son meilleur niveau lors de son unique saison à l'Emirates Stadium. Willian est revenu sur son départ, déclarant à la chaîne YouTube FIVE de Rio Ferdinand : "Je n'étais pas heureux, c'est pourquoi je n'ai pas été performant. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je n'étais pas heureux".



"Quand je suis arrivé là-bas, j'étais heureux, dès le début, j'étais motivé, je voulais bien faire, nouveau club, nouveaux copains, nouveaux projets. Au bout de trois mois, j'ai dit à mon agent 's'il te plaît, je veux partir'. Je ne veux pas dire du mal du club parce que c'est un grand club, il a une grande histoire dans le football, de grands joueurs y ont joué avant c'est un grand club - mais ça n'a pas marché, c'était bien sûr la période la plus difficile de ma carrière", a ainsi confié l'ancien des Blues, effectivement méconnaissable à Arsenal.



"L'argent n'est pas la chose la plus importante"



L'article continue ci-dessous

Le joueur de 33 ans a renoncé à deux années de salaire lorsqu'Arsenal a accepté de résilier son contrat, mais il était plus que prêt à faire ce sacrifice pour retrouver sa passion pour le jeu. "Oui, c'est un gros salaire que j'ai abandonné - l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, vous avez besoin d'être heureux, de prendre du plaisir et de vous réveiller et de vouloir aller à l'entraînement. Je n'avais pas cela, alors je me suis dit, avec ma famille et ma femme, que je ne pouvais pas rester ici, que je n'étais pas heureux ici, que je devais partir et trouver un moyen de quitter le club. Pour moi, il est injuste de rester dans un endroit où vous ne voulez pas rester juste à cause de l'argent", a ensuite insisté l'international brésilien, droit dans ses bottes.

En Angleterre, Willian s'est forgé une réputation comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League pendant son séjour de sept ans à Chelsea, remportant deux titres de champion. Mais l'international brésilien n'a jamais pu montrer le même genre de forme à Arsenal, puisqu'il n'a marqué qu'une seule fois en 37 matchs toutes compétitions confondues en 2020-21. Les supporters des Gunners n'ont pas hésité à faire savoir à Willian qu'il ne répondait pas aux attentes, et il affirme que leur opinion l'a finalement aidé à prendre la décision de partir. "J'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de leur part et aussi parce que je venais de Chelsea", a-t-il déclaré.