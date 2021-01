Wijnaldum dément les rumeurs sur son avenir

Le milieu de terrain néerlandais a affirmé qu'il n'a encore pris aucune décision concernant son futur alors que son contrat expire cet été.

Georginio Wijnaldum affirme qu'il n'y a «aucune nouvelle» à communiquer sur son avenir à , alors que son contrat expirera au sortir de l'exercice en cours.

Si aucune nouvelle condition n'est convenue à Anfield, l'international néerlandais repartira pour rien à la fin de la saison. Un transfert à Barcelone a été envisagé, vu que Ronald Koeman est désireux de récupérer son compatriote.

Relever un nouveau défi au Camp Nou attirerait Wijnaldum, malgré tout ce qu'il a réalisé en . Il a aidé Liverpool à remporter la , la Super Coupe de l'UEFA, la de la FIFA et la , avec plus de 200 apparitions pour les Reds durant toute cette période.

Plus d'équipes

Son séjour de quatre ans et demi dans le Merseyside touche peut-être à sa fin, mais Wijnaldum n'est pas pressé pour prendre une décision. "Il n'y a rien de nouveau", a-t-il déclaré à Sky Sports avant la rencontre contre jeudi. "Je pense également que je ne suis pas celui qui devrait donner de nouvelles. Le club devrait le faire. Donc, s'il y a du niveau, le club avisera".

L'article continue ci-dessous

Pour l'instant, Wijnaldum veut que le côté sportif et les échéances de Liverpool soit le centre de toutes les attentions.

Les Reds ont connu des tourments inhabituels ces derniers temps, les amenant à glisser à la quatrième place du tableau de la Premier League, et une étincelle doit être ravivée pour que les hommes de Klopp évitent de voir leur règne sur l'Angleterre prendre fin au bout d'une seule saison.

Wijnaldum essaye de positiver, en affirmant que lui et ses coéquipiers pprécient l'opportunité de devenir des chasseurs. Il a confié à propos de la lutte pour le titre : "La situation a changé parce que normalement, les chassés c'était nous, mais maintenant nous devons chasser les autres équipes qui sont au-dessus de nous. La façon dont nous voulons jouer, la façon dont nous voulons jouer contre chaque équipe, cela ne changera pas. Je pense que nous ne sommes pas vraiment occupés à essayer de défendre un titre, nous sommes plus occupés à gagner des matchs. Pour défendre le titre, vous ne pouvez pas regarder trop loin. Il faut regarder match par match au lieu de se mettre la pression pour défendre le championnat. Bien sûr, nous voulons cela et ferons tout notre possible pour que cela reste ainsi, mais l’état d’esprit n’est pas que nous devons défendre le titre, nous sommes plutôt dans l'esprit " nous devons améliorer notre jeu et nous devons progresser"".