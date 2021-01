Salah exclut un départ de Liverpool

L'Egyptien Mohamed Salah a balayé les rumeurs d'un possible départ de Liverpool à la fin de la saison en cours.

Mohamed Salah a réitéré le fait que son avenir était «entre les mains du club» à , et l'attaquant égyptien a déclaré que son plan était de rester à Anfield «aussi longtemps que possible».

Le prolifique attaquant de 28 ans a alimenté les rumeurs d'un départ en décembre dernier en révélant qu'il ne pouvait pas exclure la possibilité d'un engagement avec le Real ou le Barça dans un futur proche.

Il a cependant souligné que tout transfert serait approuvé par ses employeurs actuels, car il reste lié à un contrat jusqu'en 2023.

Salah n'a pas l'intention de rompre cet accord, le Pharaon est désireux de mettre la main sur autant de trophées que possible tout en continuant à exercer son métier sur les bords de la Mersey.

Interrogé sur son avenir par TV2, Salah a déclaré: "Je ne sais pas. Si vous demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club. Je donnerai toujours 100% et jusqu'à la dernière minute où je suis dans ce club et je veux gagner autant de trophées que possible, et je veux donner 100% aux gens, qui me montrent de l'amour tout le temps."

Liverpool a glissé à la quatrième place du classement de la à la suite du nul concédé à domicile contre dimanche dernier. Une baisse de régime, due notamment à une succession de blessures, mais Salah ne cherche pas d'excuses.

Il a indiqué à propos de ce léger déclin: "Cela nous a bien sûr affectés d'une manière ou d'une autre, mais les joueurs qui jouent à cette position font toujours de leur mieux. Nous avons perdu des joueurs de haut niveau comme Virg [van Dijk] et Joe [Gomez], et Diogo Jota a également été blessé. La situation serait meilleure si tout le monde était disponible, mais nous ne nous plaignons pas car nous avons de jeunes joueurs qui ont très bien fait et qui font de leur mieux. Oui, nous avons eu des blessures, mais nous devons gérer la situation et continuer. C'est cela, et ne pas se plaindre, qui fera de nous des patrons".