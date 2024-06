Slovénie - Danemark : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Slovénie et le Danemark sont au duel, ce dimanche, pour la première journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Le Championnat d’Europe des Nations pour le compte de l’année 2024 a débuté depuis vendredi avec la victoire du pays hôte (Allemagne) contre l’Ecosse (5-1). Ce dimanche, l’on aura droit à trois matchs comme la journée du samedi. En effet, la Slovénie sera au duel avec le Danemark pour le compte de la première journée dans la poule C à La MHPArena.

La Slovénie pour une deuxième apparition historique ?

Vingt-quatre ans après son unique apparition (2000), l’équipe nationale de la Slovénie retrouve la phase de groupes du Championnat d’Europe pour une deuxième fois. Avec un parcours reluisant lors des éliminatoires de l’Euro 2024 (7 victoires), la Slovénie compte réaliser un tournoi historique. Alors que les Vert et Blanc n’ont jamais gagné un match à une phase finale de l’Euro (2 matchs nuls, 1 défaite), les hommes de Matjaž Kek veulent briser la chaîne et surprendre le Danemark pour leur entrée en lice. Pour leur préparation avant le tournoi, les coéquipiers de Jan Oblak ont battu l’Arménie (2-1) et fait match nul contre la Bulgarie (1-1).

Par ailleurs, les Danois veulent marquer de leur empreinte leur dixième apparition à un Championnat d’Europe. Vainqueur de la compétition en 1992, le Danemark envisage de remporter une deuxième couronne, même s’il ne part pas avec un statut de favori. Les Dynamites danoises n’ont jamais perdu contre les Slovènes (5 victoires, 1 nul). Depuis qu'il a remporté l'EURO en 1992, le Danemark n'a atteint la phase à élimination directe du tournoi qu'à 2 reprises, notamment en quarts de finale en 2004, et en demi-finales en 2020.

Pronostic Slovénie - Danemark, les Danois vainqueurs et moins de 3,5 buts

Les Scandinaves ont fait un parcours satisfaisant lors des éliminatoires en terminant en tête de son groupe. Les poulains de Kasper Hjulmand sont en pleine confiance avant leur premier match après avoir gagné leurs deux matchs de préparation contre la Suède (2-1) et la Norvège (3-1).

Horaire et lieu de match

Slovénie – Danemark

1ère journée Euro 2024/Groupe C

Lieu : Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

A 18 heures française

Les compos probables du match Slovénie - Danemark

Slovénie : Oblak ; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza ; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Lovric ; Šeško, Sporar

Danemark : Schmeichel ; Andersen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Christensen ; Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen ; Wind, Hojlund

Sur quelle chaîne suivre le match Slovénie - Danemark

La rencontre entre la Slovénie et le Danemark sera à suivre ce dimanche 16 juin 2024 à partir de 18 heures sur BeIN SPORTS 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.