Saint-Etienne - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Saint-Étienne vs Lille

L’AS Saint-Etienne et le PSG se croisent pour le match de la cinquième journée de Ligue 1, ce vendredi. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 française reprend ses droits après la trêve internationale de septembre. A l’arrêt depuis deux semaines, le championnat de France rouvre ses portes ce vendredi avec un duel alléchant entre l’AS Saint-Etienne, qui a fait son retour dans l’élite, et le LOSC Lille, engagé en Coupe d’Europe cette saison.

Les Verts à la quête d’une première victoire

C’est un début de saison compliqué pour les Stéphanois en Ligue 1. De retour dans l’été après deux ans, l’AS Saint-Etienne peine à retrouver ses marques. En trois sorties en Ligue 1 cette saison, les pensionnaires de Geoffroy Guichard n’ont pas encore pu arracher le moindre point.

Battus d’entrée par Monaco (1-0), les Verts ont été défaits au Chaudron par Le Havre (0-2) avant de subir l’humiliation à Brest (4-0). Lanterne rouge de Ligue 1 avec 7 buts concédés pour zéro inscrit, le club stéphanois vise sa première victoire contre les Lillois. Une mission compliquée, mais pas impossible pour l’entraîneur Olivier Dall'Oglio et sa troupe.

La confiance pour le LOSC avant le Sporting

De l’autre côté, les Dogues sont à la recherche d’une victoire afin de se mettre en confiance avant leur première apparition en Ligue des champions, mardi prochain contre le Sporting CP. Pour leurs deux premières sorties en Ligue 1, les Lillois se réjouissent d’avoir battu Reims (0-2) et Angers (2-0). Mais la troisième sortie avant la trêve a été difficile pour Bruno Génésio et ses hommes, qui ont été battus par le PSG (1-3). Actuellement sixième de Ligue 1, le LOSC veut profiter des contre performances des Verts pour monter sur le podium et arracher provisoirement la deuxième place à l’OM (2e, 7 points).

Horaire et lieu du match

Saint-Etienne - Lille

4e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Geoffroy-Guichard

A 20h45 française

Les compos probables du match Saint-Etienne - Lille

Saint-Etienne : Larsonneur, Cornud, Briancon, Batubinsika, Macon, Ekwah, Bouchouari, Cafaro, Davitashvili, Miladinovic, Stassin

Lille : Chevalier, Tiago Santos, Diakité, Mandi, Alexsandro, Gudmundsson, Andre, Gomes, Zhegrova, Sahraoui, David

Sur quelle chaîne suivre le match Saint-Etienne - Lille ?

Le match entre l’AS Saint-Etienne et le LOSC sera à suivre ce vendredi 13 septembre 2024 à partir de 20h45 sur DAZN. Vous pourrez regarder en streaming sur l'application de la plateforme, ou via MyCanal ou Amazon Prime.

Si vous n'êtes pas abonné à DAZN, c'est le moment pour le faire. Le diffuseur proposition propose une promotion jusqu'au 22 septembre prochain avec un pack Unlimited de 19€99/MOIS pour un engaement d'un mois. Cela vous permet d'économiser jusqu'à 120€. N'attendez plus et souscrivez un abonnement à DAZN en cliquant ICI.