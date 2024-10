Saint-Etienne - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un grand classique de la Ligue 1 qui se joue samedi à Geoffrey Guichard. L'ASSE se mesure à Lens.

Revenue en Ligue 1 cette saison après plusieurs années au purgatoire, l'ASSE souffle le chaud et le froid depuis l'entame du nouvel exercice. S'ils ont réussi à récolter quelques succès intéressants (contre Lille et Auxerre), les Verts ont aussi connu quelques soirées douloureuses. Comme cette déroute subie à Nice (0-8). Ce samedi, lors de la réception de Lens, c'est leur meilleur visage qu'ils tenteront d'afficher.

Et il faudra bien sortir le grand jeu face aux Artésiens, car il s'agit de l'une des trois équipes qui n'a toujours pas perdu en championnat cette saison. L'équipe de Will Still se montre en effet très solide et si elle n'est que 6e au classement c'est uniquement parce que son attaque n'est pas aussi performante que sa défense (seulement 4 buts marqués).

L'ASSE veut faire tomber Lens

Les Foréziens auront donc fort à faire pour valider leur 3e succès de la saison. Pour cela, ils vont probablement encore se remettre sur leur stratège géorgien Zuriko Davitashvili. Auteur de 3 buts depuis son arrivée de Bordeaux, il est l'atout numéro 1 de l'équipe dirigée par Dall'Oglio. Lens le surveillera probablement comme le lait sur le feu.

Notons que Lens a remporté ses deux derniers déplacements au Chaudron. Et la dernière fois que l'ASSE a dominé la formation nordiste devant son public c'était le 28 aout 2010 (3-1). Dimitri Payet s'était alors distingué en inscrivant un triplé. Cela parait une éternité. A Yunis Abdelhamid et ses coéquipiers de faire en sorte

Les déclas d'avant-match

Olivier Dall'Oglio (entraineur de Saint-Etienne) : "Il faudra plus d’intensité encore dans nos courses, plus de concentration. Il faudra aussi être plus efficaces au niveau offensif. Il faut savoir tuer les matches. On a besoin aussi d’augmenter notre solidité défensive, même si ça va mieux de ce côté-là. Par rapport à Auxerre, on sera un cran au-dessus dans l'opposition défensive. Il faudra être plus malins, car on aura probablement moins d’occasions"

Will Still (entraineur de Lens) : "Cela va être un gros match de plus, à guichets fermés. Il y aura donc une très belle opposition, il faudra faire attention pour prendre des points là-bas, car les Verts ont mis en grandes difficultés une autre équipe du Nord, il y a quelque temps”.

Horaire et lieu du match

8e journée de Ligue 1

Stade Geoffrey-Guichard (Saint-Etienne)

Samedi 19 octobre à 19h, heure française

Saint-Etienne – Lens

Les compos probables de Saint-Etienne - Lens

ASSE : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Nade, Pétrot - Moueffek, Ekwah, Amougou - Old, Sissoko, Davitaschvili.

Lens : Samba - Sarr, Kushanov, Medina - Frankowski, Thomasson, Diouf, Chavez - Fulgini - Nzola, Saïd.

Sur quelle chaine suivre le match Saint-Etienne - Lens ?

La rencontre entre Saint-Etienne et Lens sera à suivre ce samedi 19 octobre 2024 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.