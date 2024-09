Le record incroyable de Nice contre Saint-Etienne

Nice vs Saint-Étienne

Nice a établi un record impressionnant lors de son duel contre Saint-Etienne, vendredi.

L’OGC Nice recevait l’A S Saint-Etienne, vendredi soir, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Une rencontre survolée par les Aiglons qui n’ont fait que d’une bouchée, les Verts avec une victoire de 8 buts à 0.Un record dans l’histoire du club et dans le championnat français.

Nice fait exploser Saint-Etienne

Ambiance festive à l’Allianz Riviera ce vendredi. Au soir des 120 ans de l’existence du club, Nice a surclassé ou mieux, humilié Saint-Etienne devant ses supporters. Les festivités ont démarré très tôt avec déjà 2-0 en sept minutes après un CSC de Batubinsika (4e) et un but de Tanguy Ndombélé (7e). Les Verts se sont ensuite fait éclater avec une rafale de buts. Mohamed Ali Cho (24e), Youssoufa Moukoko (26e, 39e) et Evan Guessand étaient les autres buteurs en première mi-temps.

Un premier acte qui s’est achevé un 6-0 en faveur des Niçois. Ce qui fait notamment de l’OGC Nice, le premier club à avoir mené au score par un tel écart en première mi-temps au 21e siècle dans l’histoire de la Ligue 1. Le Gym a notamment marqué sur 6 de ses 7 tirs cadrés sur 9 dans ce premier acte.

Le Gym s’offre un record historique

Cependant, le calvaire des Stéphanois était encore loin d’être terminée. S’ils ont été moins cliniques en seconde mi-temps, les Aiglons sont quand même parvenus à planer deux nouveaux buts. Cela, grâce au revenant Sofiane Diop (76e) et Rosario (86e) qui marqué son premier but avec le Gym sur penalty.

8-0, un énième record pour les hommes de Franck Haise qui égalaient ainsi la plus large victoire de Nice en Ligue 1. La première avait eu lieu lors de la saison 1948-1949 contre Rennes le 27 mars 1949 (8-0). Avec cette victoire historique, Nice (7pts) remonte à la 5e place alors que Saint-Etienne (16e, 3pts) évolue dans le sens d’une nouvelle descente.