River Plate - Urawa Red Diamonds : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le dernier tango de Mastantuono ! La future star du Real joue son ultime tournoi avec River Plate face aux Urawa Red Diamonds. Adieux en mondovision.

Il y a des adieux qui se murmurent et d'autres qui se dansent sur la scène mondiale. Pour Franco Mastantuono, 17 ans à peine et déjà promis à la constellation du Real Madrid, ce premier match de Coupe du Monde des Clubs face aux Urawa Red Diamonds a le parfum d'un dernier tango. À Seattle, loin de la ferveur du Monumental, le prodige de River Plate entame sa tournée d'adieux, une ultime représentation sous le maillot millonario qui l'a vu naître et exploser.

L'adieu d'un prodige avant de rejoindre Madrid

Son nom est déjà inscrit dans les livres d'histoire de River Plate : plus jeune buteur du club, plus jeune buteur du Superclásico, et plus jeune international argentin de l'histoire. Vendu pour 45 millions d'euros au Real Madrid qu'il rejoindra en août, Franco Mastantuono est un phénomène dont chaque touche de balle est désormais scrutée. Ce Mondial des Clubs est sa première et dernière scène planétaire avec son club formateur, une occasion de graver son nom une dernière fois dans le cœur des supporters. Pour son entraîneur, Marcelo Gallardo, la question de sa titularisation ne se pose même pas : « S’il est apte, il joue ».

J.LEAGUE

Un duel de "maestros" sud-américains

Face au jeune Argentin se dressera un autre créateur sud-américain : le Brésilien Matheus Sávio. À 30 ans, le meneur de jeu d'Urawa, élu dans le onze type de la J-League, incarne une autre voie possible, celle d'un talent qui s'épanouit en Asie. Le duel entre ces deux gauchers est fascinant : la pépite qui s'envole pour l'Europe face au talent confirmé devenu l'ambassadeur de son équipe au Japon. Une opposition de styles, d'âges, mais une même origine créative qui sera au cœur de la bataille tactique.

Gallardo face au défi du "diamant rouge"

Pour orchestrer ce dernier ballet, le mythique Marcelo Gallardo, de retour sur le banc de River, devra déjouer le piège tendu par le Polonais Maciej Skorża et son 4-2-3-1 ultra-structuré. Dans le contexte particulier de Seattle, avec un coup d'envoi en pleine journée qui privera le match d'une partie de la ferveur habituelle des hinchas, la mission de River sera double : gagner pour bien lancer son tournoi, et surtout, offrir à son joyau une sortie digne de son immense talent avant son envol vers l'Europe.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder River Plate - Urawa Red Diamonds ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre River Plate et Urawa Red Diamonds sera disponible pour regarder et diffuser en ligne en direct via DAZN.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match River Plate - Urawa Red Diamonds

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre River Plate et Urawa Red Diamonds se jouera au Lumen Field à Seattle, Washington, États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le mardi 17 juin 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de River Plate

À tout juste 17 ans, Franco Mastantuono fait déjà tourner les têtes. Promis au Real Madrid dès sa majorité, le jeune prodige de River Plate abordera ce Mondial des clubs avec l’envie de marquer les esprits.

En attaque, Facundo Colidio, auteur de six buts sur ses 22 dernières apparitions, devrait être titularisé dans le dernier tiers. Sebastián Driussi et Lucas Martínez sont eux aussi attendus dans le onze de départ, pour apporter technique et volume de jeu dans les phases offensives.

Infos sur l'équipe des Urawa Red Diamonds

Côté Urawa, c’est Ryoma Watanabe qui porte les espoirs offensifs. Avec six buts en 17 matchs, l’attaquant japonais s’est imposé comme l’un des hommes forts de la saison et devrait naturellement débuter en pointe.

À ses côtés, Yusuke Matsuo, qui compte trois buts en 20 apparitions, devrait lui aussi figurer dans le onze de départ. Enfin, Matheus Sávio postule pour une place dans le secteur offensif, où sa vivacité et sa créativité pourraient faire la différence.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement