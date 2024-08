Real Madrid - Real Betis : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Real Madrid vs Bétis Séville

Le Real Madrid va chercher à renouer la victoire en Liga lors de la réception du Real Betis.

Après avoir été tenu en échec en milieu de semaine par Las Palmas, le Real Madrid tentera de renouer avec la victoire lors de la venue de Real Betis à Bernabeu ce dimanche. Les visiteurs, quant à eux, sont à la recherche de leur première victoire de la saison en Liga après avoir fait match nul lors de leurs deux premières sorties.

Après avoir battu l'Atalanta 2-0 en Super Coupe de l'UEFA, on s'attendait peut-être à ce que le Real Madrid démarre en force sa campagne en Liga. Cependant, le Real Madrid et son attaquant français Kylian Mbappé ont finalement connu quelques résultats frustrants, notamment un match nul 1-1 lors de leur premier match de championnat contre Majorque à Son Moix.

Mbappé et le Real ont paression

Les Blancos ont rebondi en remportant une large victoire 3-0 à domicile le week-end dernier contre le Real Valladolid, nouvellement promu, mais ils ont été de nouveau stoppés dans leur élan par Las Palmas jeudi dernier.

Au cours de ces trois parties, Mbappé est resté muet face à la cage adverse. Une panne sèche qui, forcément, a fait causer dans les médias espagnols. Le Bondynois fait déjà face à ses premières critiques et la pression commence à devenir forte sur ses épaules.

Il n’y a cependant pas de péril en la demeure. Mbappé peut très bien rebondir rapidement et le Real conserve aussi sa série d’invincibilité, qui est 35 matches en championnat. Cela dit, après le large succès de Barcelone contre Valladolid (7-0) samedi, il existe désormais sept points d’écart entre les deux rivaux. Un retard conséquent que le champion d’Europe doit à tout prix réduire ce dimanche.

Horaire et lieu du match

4e journée de la Liga

Stade Santiago Bernabeu

A 21h30, heure française

Real Madrid – Betis

Les compos probables de Real Madrid - Real Betis

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Guler, Vinicius; Mbappé.

Real Betis : Silva; Sabaly, Llorente, Natan, Perraud; Carvalho, Roca; Fornals, Ruibal, Ezzalzouli; Chimy.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Real Betis

Le match entre le Real Madrid et le Real Betis sera à suivre ce dimanche à partir de 21h30 sur la chaine BeIn Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect ou sur l’application MyCanal.