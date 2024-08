Las Palmas - Real Madrid (1-1), Mbappé et le Real calent encore

Las Palmas vs Real Madrid

Avec un Mbappé de nouveau décevant, le Real a de nouveau laissé échapper des points en Liga espagnole.

Trois matches et toujours aucun but marqué par Kylian Mbappé dans le championnat espagnol. L’attaquant français a encore fait chou blanc, ce jeudi lors du déplacement du Real Madrid sur le terrain de Las Palmas. Et avec sa recrue en manque d'efficacité, l’équipe de Carlo Ancelotti a dû abandonner deux précieux points.

Accrochée aux Iles Baléares, la formation castillane l’a été cette fois sur les Iles Canaries. Et la moisson aurait pu être encore plus décevante s’il n’y avait pas eu un pénalty obtenu à 20 minutes de la fin. Vinicius Jr l’a transformé avec succès, évitant aux siens un revers qui aurait été malvenu aussi tôt dans la saison.

Mbappé n’y arrive pas

Cette équipe du Real ne ressemble guère à un champion d’Europe. Le faible rendement de son attaque y est pour beaucoup, symbolisé par cette panne sèche de Mbappé. Le Bondynois est pourtant resté sur le terrain pendant les 90 minutes. Mais que ça soit dans l’axe ou sur le côté gauche de l'attaque, après la sortie de Vinicius, il n’a pas pu trouver la solution.

AFP

Le capitaine des Bleus ne pourra pas dire qu’il n’a pas été servi. Ses coéquipiers l’ont régulièrement recherché. Mais, et après une première période très discrète, il s’est fait remarquer par du déchet dans le dernier geste. Sur les trois tirs qu’il a tentés (52e, 55e et 80e), il y en a qu’une seule qui a été vraiment dangereuse. Elle a contraint le gardien adverse à relâcher le ballon et Vinicius Jr n’a pas pu reprendre comme il l’espérait dans la foulée.

Le Real déjà distancé par le Barça

Pour le Real, la bat blesse aussi en défense, avec cette incroyable fragilité affichée sur le but encaissé de la part de Moreiro dès la 5e minute. Pour Ancelotti, il y a, de fait, beaucoup de choses à corriger et revoir pour ramener sa formation un sommet. Un sommet qui d’ailleurs parait déjà éloigné aujourd’hui, puisque le FC Barcelone est déjà quatre points devant avec un sans-faute réalisé de son côté (trois victoires en trois matches).