Mbappé toujours dans le dur, les statistiques le confirment

Kylian Mbappé connait un début de carrière très délicat au Real Madrid. Un constat qui se vérifie aussi à travers les chiffres.

Kylian Mbappé rêvait probablement d’une toute autre entame du parcours avec le Real quand il a signé en faveur du géant espagnol en juillet dernier. Attendu comme un messie, le Français vient d’enchainer trois matches de suite en championnat sans la moindre réalisation réussie. Pour un joueur de son standing, cela fait désordre.

Mbappé, des chiffres qui inquiètent

Les débuts contre l’Atalanta avaient laissé espérer une montée en puissance pour le capitaine de l’équipe de France. Or, depuis, il ne réussit pas grand-chose. Jeudi, sur le terrain de Las Palmas, il n’a signé que 17 passes réussies. Et son taux de dribbles accomplis est descendu à 50% (10 sur 20).

Alors, oui, il a eu le mérite d’essayer aux avant-postes, mais sans y joindre l’efficacité. Il n’a cadré que deux tentatives, et une seule peut être considérée comme dangereuse. Face à ce constat chiffré, il est évident qu’il n’a pas encore pris ses marques chez les champions d’Europe.

Pour l’ex-Parisien, on aurait pu mettre en avant le fait qu’il a encore besoin d’adaptation pour se montrer performant. Mais, ça serait oublier que cela fait un bon moment qu’il se montre bien au-deçà de ses standards. Sur ses 16 derniers matches, toutes compétitions confondues (en club ou en sélection), il est resté muet à 12 reprises.

Le précédent Anelka

Mbappé n’est pas le premier français à éprouver des difficultés lors de son arrivée au Real. Ca a également été de Zinedine Zidane et aussi et surtout de Nicolas Anelka. Recruté à Arsenal en 1999, ce dernier était totalement fantomatique lors de ses premières sorties avec les Merengue. Et il a dû attendre le mois de février 2000 et son 12e match en championnat pour scorer (contre le Barça).

Mbappé va faire en sorte de ne pas revivre le même calvaire. Pour rebondir, il peut compter sur le soutien de Carlo Ancelotti, qui ne cesse de lui exprimer son soutien publiquement. Cela dit, l’Italien est aussi un coach pragmatique. Et s’il voit que les choses ne s’améliorent pas, il pourrait très bien l’inviter à faire un détour par le banc.