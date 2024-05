Olympiakos - Fiorentina : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympiakos FC et la Fiorentina s’affrontent, ce mercredi, en finale de la Ligue Europa Conférence. Les dernières infos ici.

Comme la C3, qui a livré son verdict avec le sacre de l’Atalanta Bergame devant le Bayer Leverkusen, la C4 connaîtra son épilogue ce mercredi avec la finale qui mettra aux prises les Grecs de l’Olympiakos FC Le Pirée et les Italiens de la Fiorentina. Le stade Agiá Sofiá servira de cadre à ce choc.

La Fiorentina, enfin la bonne année ?

La troisième édition de la Ligue Europa Conférence aura lieu ce mercredi 29 mai 2024. En effet, l’Olympiakos FC, qui a malmené Aston Villa (6-2 aller-retour) lors des demi-finales, veut finir la compétition de la meilleure des manières pour aller chercher son premier titre européen. Mais les hommes de José Luis Mendilibar n’ont pas été trop convaincants lors de leurs trois dernières sorties. Les géants grecs comptent une victoire, une défaite et un match nul.

Pour sa part, la Fiorentina, qui a eu raison du Club Brugge (3-4) au tour précédent, a pour objectif de décrocher ce titre qui lui avait échappé la saison dernière quand elle a perdu en finale contre West Ham United (2-1). Alors, les Italiens reviennent cette année dans le but de décrocher ce titre continental. Pour leurs trois dernières sorties, les hommes encadrés par l’entraîneur Vincenzo Italiano ont remporté deux victoires et un match nul.

Horaire et lieu de match

Olympiakos – Fiorentina

Finale Ligue Europa Conférence

Lieu : OPAP Arena

A 21 heures française

Les compos probables du match Olympiakos - Fiorentina

Olympiakos : Tzolakis - Ortega, Quini, Restos, Carmo - Iborra, Hezze - Fortoúnis, Chiquinho, Podence - El Kaabi

Fiorentina : Terracciano - Dodô, Milenković, Martínez, Biraghi - Beltrán, Arthur, Mandragora - Gonzalez, Belotti, Sottil

Sur quelle chaîne suivre le match Olympiakos - Fiorentina

La rencontre entre l’Olympiakos Le Pirée et la Fiorentina sera à suivre ce mercredi 29 mai 2024 à partir de 21 heures respectivement sur W9 et Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6Play et My Canal.