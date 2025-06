Inter Miami - Palmeiras : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Inter Miami CF vs Palmeiras

Le réveil de Messi ! Après son coup franc génial, la star argentine vise la qualification et de possibles retrouvailles avec le PSG face à Palmeiras.

Le génie s'est réveillé. Après une entrée en matière timide, Lionel Messi a rappelé au monde pourquoi il était unique, d'un coup franc magistral pour offrir la victoire à l'Inter Miami contre Porto. Ce lundi soir, pour le dernier match de poule face aux solides Brésiliens de Palmeiras, la star argentine a le destin de son équipe au bout du pied : une victoire pour la première place et la perspective de retrouvailles électriques avec le PSG, ou une défaite qui pourrait tout gâcher.

Le coup de patte du génie a tout changé

L'Inter Miami semblait paralysé par l'enjeu lors de son premier match (0-0 contre Al Ahly), sauvé par les exploits de son gardien. Il a fallu un éclair, une signature. Face à Porto, le 50ème but de Lionel Messi sous le maillot rose, sur un coup franc dont il a le secret, a non seulement offert une précieuse victoire (2-1), mais a surtout libéré toute une équipe. Le champion du monde porte les siens et veut désormais finir le travail en beauté.

En jeu : la première place et des retrouvailles avec Paris

L'enjeu de ce choc au sommet est immense. Si un match nul suffit à l'Inter Miami pour se qualifier, une victoire lui assurerait la première place du groupe. Un scénario qui, selon toute vraisemblance, provoquerait un huitième de finale au parfum de retrouvailles explosives face à son ancien club, le Paris Saint-Germain. Une affiche que toute la planète football attendrait, mais pour cela, il faut d'abord passer l'obstacle brésilien.

Face au mur de Palmeiras pour ne pas tout gâcher

Car la tâche ne sera pas simple. Palmeiras est l'une des rares équipes du tournoi à n'avoir encore encaissé aucun but. Leur solidité défensive est leur principal atout. La confrontation promet donc une opposition de style fascinante entre l'attaque de Miami, guidée par son maestro, et le mur brésilien. Après avoir joué les héros, Lionel Messi sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Un faux pas ce soir pourrait anéantir ses efforts et mener à une élimination que personne n'imaginait il y a quelques jours à peine.

Sur quelle chaine regarder Inter Miami - Palmeiras ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Inter Miami et Palmeiras sera disponible en direct pour regarder et diffuser en ligne via DAZN.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr de quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Inter Miami vs Palmeiras

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. A Hard Rock Stadium

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre l'Inter Miami et Palmeiras se jouera au Hard Rock Stadium à Miami Gardens, Floride, États-Unis.

Il commencera à 03h00, le mardi 24 juin 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de l'Inter Miami

L'Inter Miami devra encore faire sans son gardien Drake Callender et son défenseur Gonzalo Luján, tous deux indisponibles. Au milieu de terrain, la présence de Yannick Bright reste incertaine, le joueur étant toujours incertain physiquement.

Sortis sur blessure face à Porto, Marcelo Weigandt et Ian Fray devront passer des examens avant d’être éventuellement alignés. Bonne nouvelle en revanche pour Jordi Alba, de retour de blessure et entré en cours de jeu contre les Portugais. L’Espagnol est désormais pressenti pour débuter au poste de latéral gauche.

Infos de l'équipe de Palmeiras

Palmeiras devra composer sans Bruno Rodrigues, toujours blessé au genou. Un forfait de plus dans un secteur offensif déjà limité.

Mais l’arrière-garde de Verdao donne satisfaction : fort de deux clean sheets consécutifs, Abel Ferreira devrait reconduire sa défense à trois avec Agustín Giay, Gustavo Gómez et Murilo Cerqueira.

Devant, Maurício et Flaco López, auteurs de prestations convaincantes, devraient être à nouveau titularisés.

