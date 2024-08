France U23 - Egypte U23 : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Equipe de France espoirs et celle de l’Egypte s’affrontent lundi, en demi-finale des JO 2024. Les dernières infos ici.

Les Jeux Olympiques 2024 tendent progressivement vers leur fin surtout en ce qui concerne le football. Lundi, les équipes masculines seront aux prises à l’occasion des demi-finales du tournoi olympique. L’un des chocs au programme oppose l’Equipe de France espoirs aux U23 de l’Egypte. Un match aux allures de piège pour les poulains du sélectionneur français, Thierry Henry.

La France ne veut pas s'arrêter là

L’Equipe de France espoirs se dirige progressivement vers une finale olympique à domicile. Après avoir remporté tous leurs matchs de poule, les Bleuets ont dû se défaire des U23 de l’Argentine en quart de finale afin de retrouver le dernier carré (1-0). Une rencontre qui a viré à la bagarre après le chambrage des Français à l’endroit des supporters argentins qui a même valu un carton rouge à Enzo Millot. Cette fois-ci, les Bleuets devront se concentrer exclusivement sur l’aspect footballistique face à une équipe égyptienne très tenace. Si la France olympique est favorite sur le papier, les Espoirs devraient éviter de tomber dans l’excès de confiance au risque de se faire surprendre par l’Egypte.

L’Egypte n’a pas volé sa qualification en demi-finale de ces JO 2024. Les Egyptiens ont remporté deux victoires et concédé un match nul lors de la phase de poules. En quart de finale, les Pharaons U23 ont décroché les prolongations dans les dernières minutes face au Paraguay avant de s’imposer aux tirs au but (1-1, 5-4 ap.tab). Une détermination dont l’Egypte aura, une fois encore, besoin face aux Bleuets, lundi.

Horaire et lieu du match

France U23 – Egypte U23

Demi-finale - JO 2024

Lieu : Groupama Stadium

A 21h française

Les compos probables du match France U23 - Egypte U23

France U23 : Restes – Sildillia, Lukeba, Badé, Truffert – Lepenant, Koné, Chotard – Olise, Mateta, Lacazette

Egypte U23 : Hamza Alaa - Eid, Fayed, Abdelmaguid, Saber - Elneny, Ahmed Kouka, Shehata - Zizo, Faisal, Adel

Sur quelle chaîne suivre le match France U23 - Egypte U23 ?

La rencontre entre l’Equipe de France espoirs et les U23 de l’Egypte sera à suivre ce lundi 05 août 2024 à partir de 21h sur Eurosport 3 et France 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via les plateformes My Canal et Molotov.