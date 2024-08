France U23 – Argentine U23 : Les Bleuets font taire les Argentins (1-0)

Les U23 de la France et de l’Argentine étaient aux prises vendredi, en quart de finale des JO 2024. Score final, 1-0.

L’Equipe de France espoirs affrontait vendredi soir, les espoirs de l’Argentine à l’occasion des quarts de finale des Jeux Olympiques 2024. Dans un climat de tensions entre les deux nations après la polémique Enzo Fernandez, les Bleuets redonnaient le sourire aux supporters des Girondins de Bordeaux et à toute la France avec une victoire étriquée qui leur permettait de passer au prochain tour.

La France enflamme le Matmut Atlantique

La France démarrait avec une forte envie d’aller de l’avant et un pressing assez haut sous l’impulsion d’Alexandre Lacazette. Une approche qui s’avérait efficace puisque les Bleuets marquaient sur leur première offensive. Après avoir obtenu un corner qu’il tira lui-même, Michael Olise plaçait un bon ballon sur la tête de Jean-Philippe Mateta qui trompait Geronimo Rulli (1-0, 5e). Un but qui donnait confiance aux poulains de Thierry Henry qui privaient les Argentins du ballon avec une maitrise totale sur le jeu. Enzo Millot faisait même passer une nouvelle frayeur dans le camp de l’Argentine en exploitant une passe de Mateta mais Nicolas Otamendi éloignait le danger (18e).

Getty

C’était ensuite le tour de Mateta d’allumer Rulli mais le gardien argentin était sur la trajectoire cette fois-ci (20e). Les hommes de Javier Mascherano parvenaient enfin à sortir avec Zenon qui exploitait un ballon repoussé par Rulli sur un coup franc de Chotard mais sa frappe n’était pas cadrée (23e). Mais c’est Fernandez qui avait la première grosse occasion côté argentin mais ce dernier tombait sur un grand Guillaume Restes qui arrêtait sa frappe d’une belle manière (29e). Les Bleuets parvenaient à conserver leur avantage jusqu’au terme du premier acte.

Les Bleuets résistent

Au retour des vestiaires, les deux équipes revenaient avec de meilleures intentions et se rendaient coup pour coup. Giovanni Simeone était le premier à s’illustrer avec une frappe enroulée qui terminait sa course dans les gants de Restes (57e). Pendant que la France baissait de rythme, les Argentins se montraient toujours dangereux avec Julian Alvarez dont la tentative ne trouvait pas le cadre (64e). Les Bleuets essayaient quand même de se révolter avec un nouvel échange sur corner entre Olise et Mateta mais l’attaquant de Crystal Palace ne trouvait que le petit filet cette fois-ci (68e). Les entrées d’Arnaud Kalimuendo et de Maghnes Akliouche ramenaient de l’explosivité à l’attaque des Espoirs.

Getty

Les deux entrants étaient d’ailleurs à l’origine du but de break de Michael Olise qui ajustait Rulli d’une frappe en pivot (84e) mais le but était finalement refusé pour une faute d’Akliouche sur Ezéquiel Fernandez au départ de l’action (86e). Une décision qui révoltait les Bleuets qui touchaient le poteau dans la foulée sur une tête Kiliann Sildillia après un coup franc d’Olise (89e). L’Argentine enchainait les offensives sur le camp français dans le temps additionnel avec Claudio Echeverri qui manquait le cadre (90+3) et Gondu qui butait sur Restes (90+4). Les Bleuets tenaient bon jusqu’au coup de sifflet final et remportaient ce match qui aura été électrique jusqu’au bout. L’Equipe de France se qualifie ainsi pour les demi-finales des JO.