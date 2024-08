Après France-Argentine, Thierry Henry enrage contre un joueur

Le sélectionneur de l’équipe de France Olympique, très en colère, s’en prend à un de ses joueurs après la victoire en ¼ de finale des JO.

Vendredi soir, l’Equipe de France Espoirs affrontait son homologue d’Argentine dans le cadre des quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un duel remporté par les Bleuets grâce à une victoire étriquée de 1-0 devant l’Albiceleste. Mais la fin du match a été catastrophique avec de grosses échauffourées.

Enzo Millot chambre les Argentins

C’est une fin de match sans surprise entre la France et l’Argentine, vendredi soir, à Bordeaux. Milieu de terrain de Stuttgart et des Bleuets olympiques, Enzo Millot a été sanctionné après la fin du match entre les Français et les Argentins. Accusé d'avoir chambré le banc de touche argentin et d'avoir mis le feu aux poudres après la victoire, le natif de Lucé a écopé d’un rouge et manquera la demi-finale contre l’Egypte. S’il reconnaît avoir chambré les Argentins, Millot juge la décision de l’arbitre très sévère.

« Je suis parti célébrer la victoire devant leur banc, oui, c'était un peu pour chambrer. Mais l'arbitre est sévère de m'avoir mis rouge, c'était dans l'euphorie, c'est de bonne guerre, c'est le football, si l'arbitre ne comprend pas ça... La médaille d'or est proche », a admis le joueur en zone mixte dans des propos rapportés par L’Equipe. Enzo Millot fait référence au chant raciste des Argentins après la finale remportée en Copa America. « On est obligés d'y avoir pensé, ça nous a donné du peps. Dès qu'on a vu l'affiche on était content de tomber contre eux. C'est une bonne guerre entre deux nations », a-t-il ajouté.

Titi très en colère contre Millot

Mais l’attitude du milieu de terrain n’est pas la bienvenue chez son sélectionneur, qui n’a pas caché son agacement en zone mixte après le choc. Thierry Henry déplore l’absence d’un solide titulaire en demi-finale contre l’Egypte.

« Il y a eu des émotions dans ce match mais celles de la fin m'ont énervé. L'arbitre m'a dit qu'Enzo avait pris un rouge et c'est donc qu'il a fait quelque chose. Or tu ne peux pas mettre ton équipe en porte-à-faux comme ça. Prendre un rouge dans le jeu, O.-K., mais pas comme ça, c'est juste pas le football. Et puis en prenant un rouge, tu empêches un réserviste de rentrer (pour la demi-finale). Les scènes de la fin du match, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir. Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé de notre côté, de l'autre côté, je ne sais pas. Je ne le tolère pas, ça m'a mis en boule », a lancé l’ancien joueur des Bleus.

« J'ai grandi avec les Barjots du hand et nous, on est des fous. Ils sont fous dans le bon sens du terme », a conclu Thierry Henry.