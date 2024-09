Algérie - Guinée Equatoriale : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Algérie vs Guinée Equatoriale

Africa Cup of Nations Qualification

Battue lors de son dernier match à domicile, l’Algérie de Petkovic doit une revanche à ses supporters.

Les éliminatoires de la CAN 2025 débutent cette semaine. L’Algérie, double championne d’Afrique, attaque cette campagne par une opposition contre la Guinée Equatoriale, un adversaire qui lui ne rappelle pas que de bons souvenirs.

C’est face à cette sélection d’Afrique centrale que les Fennecs avaient vu leur longue série d’invincibilité s’arrêter en 2022. Il y aura donc comme un air de revanche ce jeudi au stade Miloud Hadefi d’Oran quand Bensebaini et consorts vont en découdre avec leurs opposants du jour.

Mahrez de retour en sélection

Pour ce match, Riyad Mahrez va effectuer son grand retour en sélection, lui qui n’a plus joué avec son pays depuis la dernière Coupe d’Afrique. Le nouveau sélectionneur, le Suisse Vladimir Petkovic, est allé le voir en Arabie Saoudite pour le convaincre de relancer sa carrière internationale. Les deux hommes ont eu une discussion franche et tout est donc réuni pour que le lauréat du meilleur joueur de l’Afrique en 2016 redevienne de nouveau le patron des Verts.

L’Algérie ne sera pas au complet lors de cette opposition contre la Guinée Equatoriale. Hichem Boudaoui (Nice) a dû déclarer forfait pour cause de blessure. Nabil Bentaleb a, lui, arrêté, le football après son problème cardique. Islam Slimani, le meilleur buteur de l’histoire de cette sélection, est aussi absent mais pour des raisons sportives. Il en est de même pour Youcef Belaili, qui vient de rejoindre l’ES Tunis.

L’Algérie ne doit pas rater son entrée en matière

Malgré ces absences, les Fennecs sont tenus de faire le plein de points ce jeudi. Battus en juin dernier par la Guinée à domicile (en éliminatoires du Mondial), ils doivent se racheter auprès de leur public. Ça serait aussi une bonne façon d’entamer cette phase qualificative, avant un déplacement périlleux au Libéria.

Horaire et lieu du match

Jeudi 5 septembre

A 21h, heure française

1e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Stade Miloud Hadefi d’Oran

Algérie – Guinée Equatoriale

Les compos probables du match Algérie - Guinée Equatoriale

Algérie : Oukidja; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bennacer, Aouar, Zerrouki; Benrahma, Benzia, Mahrez.

Guinée Equatoriale : Owono; Ndong, Coco, Fernandez, Akpo; Ganet, Mascarell; Miranda, P Obiang, Salvador; Nlavo

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Guinée Equatoriale

La rencontre entre l’Algérie et la Guinée Equatoriale sera à suivre ce jeudi à partir de 21h sur la chaine BeIN Sport France 2. Les chaines ENTV algérienne ou allemande Sportdigital Fussball retransmettent également cette partie. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme BeIN Connect.