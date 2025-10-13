Pays de Galles - Belgique : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Belgique se met à trembler, et son sélectionneur français, Rudi Garcia, joue très gros. Pour ce déplacement capital au Pays de Galles ce lundi soir, les Diables Rouges, en plein doute après un nul frustrant, sont sur un fil. Une défaite dans l'ambiance bouillante de Cardiff pourrait sérieusement compromettre leurs chances de voir le Mondial 2026 et sceller le sort de leur entraîneur.

Rudi Garcia, un sélectionneur sous le feu des critiques

Le match nul et vierge (0-0) concédé face à la Macédoine du Nord a mis le feu aux poudres. Rudi Garcia est la cible de toutes les critiques en Belgique, où la presse lui reproche ses "choix tactiques défaillants" et son incapacité à trouver une solution offensive en l'absence du buteur providentiel, Romelu Lukaku, blessé. L'équipe semble trop dépendante des exploits de quelques individualités, comme Kevin De Bruyne, et manque de plan B.

Le piège gallois et l'enfer du "Red Wall"

Pour ne rien arranger, le déplacement à Cardiff a tout du piège parfait. Porté par son public incandescent, le fameux "Red Wall", le Pays de Galles est invaincu à domicile en compétition depuis plus de deux ans. Sous la houlette de leur coach Craig Bellamy, les Gallois ont développé un style de jeu audacieux et sophistiqué qui pourrait poser d'énormes problèmes à une équipe belge qui manque de confiance et de certitudes.

Un match couperet pour éviter une absence historique

Le souvenir du match aller, une victoire folle 4-3 arrachée par la Belgique après avoir pourtant mené 3-0, a prouvé que les Gallois avaient les armes pour rivaliser. Pour les Diables Rouges, la défaite est interdite s'ils veulent éviter de risquer une absence à la Coupe du Monde, ce qui serait une première depuis 2010. La pression est maximale sur les épaules de Rudi Garcia et de ses hommes.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir pour regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Pays de Galles - Belgique ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France La Chaîne L’Équipe, L’Équipe Live Foot 🇧🇪 Belgique RTBF 🇬🇧 Royaume-Uni BBC One 🌍 MENA BeIN Sports MENA 3, BeIN Connect, TOD 🇵🇹 Portugal Sport TV 3 🇮🇹 Italie Sky Sport Uno 🇧🇦 Balkans Arena Premium 2 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 2 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 3 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport 5

Horaire et lieu du match Pays de Galles - Belgique

Le match de qualification pour la Coupe du Monde entre le Pays de Galles et la Belgique se jouera au Cardiff City Stadium à Cardiff, au Pays de Galles.

Le coup d'envoi sera donné à 20h45 le lundi, 13 octobre, 2025, heure française.

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Pays de Galles

Côté gallois, Karl Darlow devrait de nouveau garder les buts, protégé par une défense composée de Neco Williams, Joe Rodon, Ben Davies et Jay Dasilva.

Au milieu, Ethan Ampadu restera le métronome de l’équipe, probablement associé à Liam Cullen, tandis que David Brooks et Harry Wilson seront chargés d’apporter la créativité dans l’entrejeu derrière le puissant Kieffer Moore. Sur le flanc gauche, Brennan Johnson, véritable dynamiteur du collectif, portera une grande part du poids offensif des Dragons.

Infos de l'équipe de Belgique

Après une prestation globalement décevante, les Diables Rouges pourraient procéder à quelques ajustements. En défense, le jeune Zeno Debast, très courtisé en Premier League, devrait être titularisé aux côtés d’Arthur Theate pour solidifier l’arrière-garde.

Dans l’entrejeu, Amadou Onana et Nicolas Raskin devraient être reconduits afin d’assurer le travail de l’ombre et de libérer Kevin De Bruyne, maître à jouer belge, dans un rôle plus offensif.

Devant, Loïs Openda est pressenti pour débuter après une entrée convaincante lors du dernier match, son jeu tranchant pouvant apporter le réalisme qui a manqué à la Belgique. Charles De Ketelaere, de retour de blessure, pourrait aussi être testé en faux neuf, tandis que Dodi Lukebakio représente une possible surprise dans le onze de Rudi Garcia.

