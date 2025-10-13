Pays de Galles - Belgique : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
En plein doute et sous pression, la Belgique de Rudi Garcia joue une partie de sa qualification pour le Mondial 2026 lors d'un déplacement piège au Pays de Galles.

La Belgique se met à trembler, et son sélectionneur français, Rudi Garcia, joue très gros. Pour ce déplacement capital au Pays de Galles ce lundi soir, les Diables Rouges, en plein doute après un nul frustrant, sont sur un fil. Une défaite dans l'ambiance bouillante de Cardiff pourrait sérieusement compromettre leurs chances de voir le Mondial 2026 et sceller le sort de leur entraîneur.

En suivant le match passionnant entre le Pays de Galles et la Belgique, les options de diffusion en direct et les flux en streaming permettent aux fans de football de s'immerger dans l'action.

Rudi Garcia, un sélectionneur sous le feu des critiques

Le match nul et vierge (0-0) concédé face à la Macédoine du Nord a mis le feu aux poudres. Rudi Garcia est la cible de toutes les critiques en Belgique, où la presse lui reproche ses "choix tactiques défaillants" et son incapacité à trouver une solution offensive en l'absence du buteur providentiel, Romelu Lukaku, blessé. L'équipe semble trop dépendante des exploits de quelques individualités, comme Kevin De Bruyne, et manque de plan B.

SOCCER WC QUALIF WALES VS BELGIUM PREPARATIONSGetty Images

Le piège gallois et l'enfer du "Red Wall"

Pour ne rien arranger, le déplacement à Cardiff a tout du piège parfait. Porté par son public incandescent, le fameux "Red Wall", le Pays de Galles est invaincu à domicile en compétition depuis plus de deux ans. Sous la houlette de leur coach Craig Bellamy, les Gallois ont développé un style de jeu audacieux et sophistiqué qui pourrait poser d'énormes problèmes à une équipe belge qui manque de confiance et de certitudes.

Un match couperet pour éviter une absence historique

Le souvenir du match aller, une victoire folle 4-3 arrachée par la Belgique après avoir pourtant mené 3-0, a prouvé que les Gallois avaient les armes pour rivaliser. Pour les Diables Rouges, la défaite est interdite s'ils veulent éviter de risquer une absence à la Coupe du Monde, ce qui serait une première depuis 2010. La pression est maximale sur les épaules de Rudi Garcia et de ses hommes.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir pour regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Pays de Galles - Belgique ?

🌍 Où voir le match dans le monde
🇫🇷 FranceLa Chaîne L’Équipe, L’Équipe Live Foot
🇧🇪 BelgiqueRTBF
🇬🇧 Royaume-UniBBC One
🌍 MENABeIN Sports MENA 3, BeIN Connect, TOD
🇵🇹 PortugalSport TV 3
🇮🇹 ItalieSky Sport Uno
🇧🇦 BalkansArena Premium 2
🇩🇪 AllemagneDAZN
🇵🇱 PolognePolsat Sport 2
🇷🇴 RoumanieDigi Sport 3
🇳🇱 Pays-BasZiggo Sport 5

🌍 Vous êtes à l’étranger ou en déplacement ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme de diffusion habituelle comme si vous étiez dans votre pays. Par exemple, connectez-vous à un serveur en France pour suivre Pays de Galles – Belgique sur La Chaîne L’Équipe ou L’Équipe Live Foot, ou à un serveur belge pour accéder à la RTBF. De nombreuses chaînes comme BBC One, Ziggo Sport ou BeIN MENA assurent également la diffusion via VPN. 🔄

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Pays de Galles - Belgique

crest
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour - Coupe du Monde Qualification UEFA 1er Tour Grp. J
Cardiff City Stadium

Le match de qualification pour la Coupe du Monde entre le Pays de Galles et la Belgique se jouera au Cardiff City Stadium à Cardiff, au Pays de Galles.

Le coup d'envoi sera donné à 20h45 le lundi, 13 octobre, 2025, heure française.

Infos des équipes et compositions

Pays de Galles vs Belgique compositions

Pays de GallesHome team crest

5-4-1

Formation

4-2-3-1

Home team crestBEL
1
K. Darlow
6
J. Rodon
4
B. Davies
16
B. Cabango
19
S. Thomas
3
N. Williams
8
H. Wilson
5
E. Ampadu
17
J. James
7
D. Brooks
18
M. Harris
1
T. Courtois
2
Z. Debast
5
M. De Cuyper
15
T. Meunier
3
A. Theate
18
A. Onana
8
N. Raskin
7
K. De Bruyne
11
J. Doku
17
C. De Ketelaere
10
L. Trossard

4-2-3-1

BELAway team crest

WAL
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • C. Bellamy

BEL
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • R. Garcia

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Pays de Galles

Côté gallois, Karl Darlow devrait de nouveau garder les buts, protégé par une défense composée de Neco Williams, Joe Rodon, Ben Davies et Jay Dasilva.

Au milieu, Ethan Ampadu restera le métronome de l’équipe, probablement associé à Liam Cullen, tandis que David Brooks et Harry Wilson seront chargés d’apporter la créativité dans l’entrejeu derrière le puissant Kieffer Moore. Sur le flanc gauche, Brennan Johnson, véritable dynamiteur du collectif, portera une grande part du poids offensif des Dragons.

Infos de l'équipe de Belgique

Après une prestation globalement décevante, les Diables Rouges pourraient procéder à quelques ajustements. En défense, le jeune Zeno Debast, très courtisé en Premier League, devrait être titularisé aux côtés d’Arthur Theate pour solidifier l’arrière-garde.

Dans l’entrejeu, Amadou Onana et Nicolas Raskin devraient être reconduits afin d’assurer le travail de l’ombre et de libérer Kevin De Bruyne, maître à jouer belge, dans un rôle plus offensif.

Devant, Loïs Openda est pressenti pour débuter après une entrée convaincante lors du dernier match, son jeu tranchant pouvant apporter le réalisme qui a manqué à la Belgique. Charles De Ketelaere, de retour de blessure, pourrait aussi être testé en faux neuf, tandis que Dodi Lukebakio représente une possible surprise dans le onze de Rudi Garcia.

La forme des deux équipes

WAL
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/8
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

BEL
-Forme

Buts marqués (encaissés)
17/4
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Précédentes confrontations

WAL

Derniers matches

BEL

0

2

Nuls

3

Victoires

7

Buts marqués

11
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Classement

