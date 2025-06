Botafogo - Palmeiras : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Palmeiras vs Botafogo RJ

"Clássico" brésilien au Mondial des Clubs ! Botafogo, le tombeur du PSG, affronte son grand rival Palmeiras pour une place en quart de finale ce samedi.

Un "clássico" brésilien en huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Ce samedi à Philadelphie, le football sud-américain est à l'honneur avec une affiche de prestige et de rivalité entre Botafogo et Palmeiras. Bien plus qu'un simple match à élimination directe, c'est une bataille pour la suprématie nationale qui se délocalise sur la scène planétaire, entre les deux derniers champions du Brésil.

Botafogo, le nouveau roi du Brésil veut conquérir le monde

Après avoir fait sensation en s'offrant le champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, en phase de poules (une première pour un club sud-américain face à un club de l'UEFA depuis 2012), Botafogo aborde cette phase finale avec une confiance immense. Champions du Brésil en titre, ayant justement détrôné Palmeiras, les hommes de Renato Paiva ont également éliminé leurs rivaux l'an passé en Copa Libertadores. Ils ont prouvé qu'ils avaient les armes et le mental pour faire tomber les plus grands et ne craignent personne.

Palmeiras et la force d'un caractère retrouvé

En face, Palmeiras a démontré une autre qualité essentielle dans ce tournoi : la résilience. Mené 2-0 par l'Inter Miami de Lionel Messi lors du dernier match de poule, le Verdão a trouvé les ressources mentales pour arracher un match nul (2-2) et s'emparer de la première place de son groupe. L'équipe d'Abel Ferreira, double vainqueur de la Copa Libertadores en 2020 et 2021, possède une expérience et une force de caractère qui en font un adversaire redoutable, capable de ne jamais abdiquer.

Une rivalité à son paroxysme pour un duel indécis

L'histoire récente entre les deux clubs promet un affrontement serré et intense. Leur dernier duel en championnat s'est soldé par un match nul et vierge mais très disputé, avec 26 tirs tentés. Ce huitième de finale, le deuxième "clássico" brésilien de l'histoire du tournoi, s'annonce tout aussi indécis. Le vainqueur s'offrira un quart de finale de gala contre Benfica ou Chelsea, mais surtout, il pourra se targuer d'être le meilleur représentant du Brésil sur la scène mondiale.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Comment regarder Palmeiras contre Botafogo RJ en ligne - Chaînes TV et streams en direct

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Palmeiras et Botafogo RJ sera disponible pour être regardé et diffusé en ligne en direct via DAZN, qui diffuse gratuitement les 63 matchs de la CWC dans le monde entier.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour pouvoir regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming de sport.

Horaire et lieu du match Palmeiras - Botafogo RJ

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Final Stage Lincoln Financial Field

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Palmeiras et Botafogo RJ se jouera au Lincoln Financial Field à Philadelphia, Pennsylvania, États-Unis.

Il commencera à 18h00, heure française, le le samedi 28 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Palmeiras

Palmeiras enregistre un renfort important avec le retour à l’entraînement d’Aníbal Romero, pleinement rétabli. Mais cette bonne nouvelle est contrebalancée par le forfait probable de Murilo, blessé à la cuisse lors du match contre l’Inter Miami. Le défenseur central ne devrait plus rejouer dans cette Coupe du monde des clubs.

Pour le remplacer, Bruno Fuchs et Micael se disputent une place aux côtés du capitaine Gustavo Gómez en charnière. Au milieu, Romero postule également pour une titularisation, afin d’apporter impact et équilibre à l’entrejeu du Verdão.

Fidèle à ses principes, Abel Ferreira ne devrait pas bouleverser son onze de départ. La pépite Estêvão, pressentie pour affronter son futur club Chelsea au tour suivant, devrait être reconduite, tout comme Raphael Veiga à la création. En revanche, Felipe Anderson devrait une nouvelle fois démarrer sur le banc.

En attaque, le poste de numéro 9 se jouera entre Vitor Roque et José Manuel López, en concurrence directe pour mener l’avant-garde pauliste.

Infos de l'équipe de Botafogo RJ

Côté Botafogo, tous les projecteurs sont braqués sur Igor Jesus, déjà deux buts dans la phase de groupes et courtisé par Nottingham Forest. L’avant-centre brille aussi dans les stats : il est leader du tournoi en nombre de tirs, tirs cadrés et touches dans la surface adverse.

Il devrait être accompagné sur les ailes par Jefferson Savarino et Artur, reléguant ainsi les recrues de prestige Arthur Cabral et Joaquín Correa sur le banc.

Au milieu, le trio Allan – Gregore – Marlon Freitas (capitaine) assurera l’équilibre et la récupération. En défense, Vitinho a récupéré d’une gêne à la cuisse et est apte, mais Bastos est forfait en raison d’une blessure au genou.

La forme des deux équipes

Face-à-Face

