Comment regarder le match de FA Cup entre Liverpool et Accrington, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les nouvelles des équipes.

Ce samedi, Liverpool débute sa campagne de FA Cup en accueillant Accrington Stanley, pensionnaire de League Two, dans un match qui semble sur le papier largement à leur portée. Finalistes malheureux à plusieurs reprises, les Reds espèrent raviver leurs souvenirs glorieux dans cette compétition qu'ils n'ont remportée qu'une seule fois au cours des 18 dernières années, en 2022.

Ce rendez-vous contre Accrington, qui n’a plus affronté Liverpool depuis sa refonte en 1968, arrive à un moment charnière pour Arne Slot et ses hommes. Malgré une avance de six points en Premier League, Liverpool reste sur deux résultats mitigés : un nul frustrant face à Manchester United (2-2) et une défaite en demi-finale aller de la League Cup contre Tottenham (0-1). L'entraîneur néerlandais, qui n'a connu que deux revers depuis son arrivée, aura sans doute à cœur de remobiliser ses troupes.

Un rêve pour Accrington

Pour Accrington Stanley, cette rencontre est une occasion historique. L'équipe dirigée par John Doolan, un natif de Liverpool, arrive avec un état d'esprit détendu après deux victoires en 2025 et un léger répit dans leur lutte contre la relégation. Si les chances de créer la surprise sont minces, les visiteurs s'accrochent à une statistique intrigante : ils n'ont jamais été éliminés au troisième tour de la FA Cup depuis leur reformation.

Cependant, leur bilan face à des adversaires de Premier League n'est guère flatteur, avec des défaites en trois précédentes confrontations contre des clubs de l’élite. Contre Liverpool, il s'agira avant tout pour les joueurs d’Accrington de savourer l'expérience et, pourquoi pas, de rendre le score honorable.

Une formalité pour Liverpool ?

Anfield sera le théâtre d’un choc déséquilibré où les Reds, invaincus à ce stade de la compétition depuis 13 saisons à domicile, sont largement favoris. Arne Slot devrait faire tourner son effectif en vue de leurs échéances prochaines, notamment en championnat contre Nottingham Forest. Reste à savoir si les "Pirates" d'Accrington pourront résister à la marée rouge ou si Liverpool fera respecter la logique avec éclat.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Liverpool - Accrington ?

La rencontre entre Liverpool et Accrington n'est diffusée sur aucune chaine en France. BeIN Sports a fait le choix de ne plus retransmettre cette compétition.

Mais il y a d'autres solutions pour voir la rencontre. Le match est retransmis sur la plateforme DAZN en Belgique ou la chaine Play Sports 1. En Angleterre, c'est la chaine publique ITV1 qui propose ce match. En streaming, c'est proposé sur ITVx. Sinon, la chaine bulgare de Diema Sports assure aussi la retransmission de ce match.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Liverpool - Accrington

Le match se jouera à Anfield le samedi 11 janvier, avec un coup d'envoi à 13h15, heure française.

Infos et compositions des équipes

Infos de l'équipe de Liverpool

Bien que susceptible d'aligner une formation remaniée, Liverpool dispose de nombreux joueurs en marge impatients de se démarquer et de prouver leur valeur pour des occasions plus importantes, avec des joueurs comme Harvey Elliott et Darwin Nunez en lice pour débuter. Bien qu'ils ne puissent pas aligner leur équipe la plus forte, une performance impressionnante et soignée peut encore être attendue.

Joe Gomez sera de nouveau absent en raison d'une blessure, tandis que le défenseur Jarrell Quansah est un doute sérieux, mais le meneur de jeu Dominik Szoboszlai pourrait revenir après avoir été malade.

Infos de l'équipe d'Accrington

L'équipe visiteuse devrait être une nouvelle fois privée de Connor O'Brien et Dara Costelloe, tandis que Sonny Aljofree reste une incertitude après avoir été absent des derniers matchs en raison d'une blessure.

Sur une note plus positive, Liam Coyle pourrait réintégrer le onze de départ après avoir manqué le match contre Colchester alors qu'il se remettait d'une rechute de blessure.

