Face à un PSG injouable, l'espoir de Chelsea repose sur les épaules d'un monstre : Moisés Caicedo

Il est leur seule chance de faire déjouer la machine parisienne. Mais Chelsea retient son souffle : son roc équatorien sera-t-il apte ?

Chelsea se présentera en immense outsider, dimanche après-midi, sous le soleil écrasant du New Jersey, pour défier le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre. Pourtant, les Blues espèrent détenir une carte maîtresse, une arme capable de tout changer.

À la faveur de victoires arrachées au courage et d'un tableau plutôt clément après la phase de poules, l'équipe que personne n'attendait s'est hissée jusqu'à la finale de cette première Coupe du Monde des Clubs. L'effectif en pleine construction d'Enzo Maresca s'apprête maintenant à passer le test ultime.

Et cet espoir a un nom : Moisés Caicedo. Tant qu'il est là, tout reste possible. Ce monstre du milieu de terrain est tout simplement la meilleure chance de Chelsea de neutraliser le meilleur trio de la planète et de réaliser ce qui serait un exploit retentissant. Mais une blessure inopportune plonge le club anglais dans l'incertitude la plus totale. Tout un club retient son souffle, et le fera jusqu'au coup d'envoi.