« Vous me comprenez mal »… Garcia revient sur ses déclarations controversées contre le Sénégal

Rudi Garcia, le sélectionneur de la Belgique, est revenu sur ses déclarations controversées après la victoire spectaculaire des siens face au Sénégal (3-2) et leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Après la victoire 3-2 des Diables Rouges face au Sénégal, l’entraîneur belge avait fait la une des journaux en critiquant ouvertement les choix tactiques de son homologue Pape Thiaw.

Garcia a déclaré après la rencontre : « Nous connaissons ces équipes ; elles perdent leur organisation tactique en fin de match. Nous savions aussi qu’une fois devant 2-0, elles se contentent souvent de défendre, ce que je trouve être une erreur majeure. On m’a d’ailleurs prévenu : quand nous menons 2-0, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, car dès que l’adversaire réduit le score, comme ce fut le cas à 2-1, la rencontre bascule. »

Ses propos ont suscité des critiques, nombre d’observateurs y voyant une sous-estimation du Sénégal, voire des sélections africaines.

Selon le site « Foot Mercato », le technicien est revenu sur ses déclarations.

Interpellé par un journaliste sénégalais, le technicien français a clarifié sa position.

Il a alors rectifié : « Non, non, je n’ai pas dit ça. Vous me comprenez mal. J’ai dit que lorsqu’on mène au score, et cela vaut pour toutes les équipes du monde, on a tendance à se replier et à essayer de protéger ses cages. C’est pourquoi nous avons poussé vers l’avant, et eux se sont repliés. »

Il a poursuivi : « En réalité, si nous n’avions pas marqué pour revenir à 2-1, je ne pense pas que nous aurions pu inverser la tendance. Mais quand une équipe inscrit un but et que le score passe à 2-1, la physionomie du match bascule : l’élan est belge, la réaction sénégalaise. C’est exactement ce qui nous est arrivé, et c’est ce qui nous a permis d’égaliser avant la fin du temps réglementaire. »

« En prolongation, c’était un peu comme un combat de boxe : les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Le penalty, justifié, nous a permis de l’emporter », a-t-il ajouté.

Garcia a conclu : « Puisque vous êtes de la presse sénégalaise, le Sénégal mérite d’être mis en avant autant que nous l’avons été. Mais nous sommes très heureux que ce soit nous qui soyons sous les feux de la rampe, car nous avons parcouru un long chemin. »

Interrogé en conférence de presse sur les propos de Garcia, Thiaw a rétorqué : « C’est son avis, pas le mien. Nous étions bien en place. Après la victoire, tout devient plus simple. »