« Volcanique », l’OM dévoile son troisième maillot

Après son maillot domicile et celui extérieur, l’Olympique de Marseille vient de dévoiler son third pour la saison 2023/24.

Eliminés de Ligue des champions par le Panathinaïkos, les Marseillais vont désormais se contenter des compétitions nationales et la Ligue Europa où ils sont reversés. Mais avant la campagne européenne, l’Olympique de Marseille vient rendre public son troisième maillot de la saison.

Un hommage aux supporters et au Vélodrome

Tout comme son maillot domicile (blanc avec du bleu ciel) ou celui extérieur (bleu), l'OM s'est appuyé sur des couleurs déjà admirées par ses supporters avec un maillot third majoritairement noir et orange. Alors qu’il a disparu depuis la saison 2019-2020, le orange fait son retour sur le maillot olympien avec des "flammes" et un style "volcanique" comme le précise le club phocéen.

Expliquant le choix de ce design pour son troisième maillot de la saison sur lequel la mention "Peuple volcanique" est inscrite sur le dos du col de cette tunique, l’Olympique de Marseille souligne qu’il s’est agi d’un hommage rendu non seulement aux supporters du club phocéen mais aussi du Vélodrome.

"À Marseille, le football est un vrai vecteur social, c’est un sport qui se vit d’une manière complètement différente. La ville entière vibre pour l’Olympique de Marseille, vit au rythme de ses matchs, s’enflamme au gré de ses performances et partage de vives émotions. Un déluge de sentiments propre à un peuple qui vit et aime son club depuis toujours, et pour toujours. Mais le peuple volcanique se trouve aussi en dehors des murs de la ville. C’est ce flot continue d’amoureux de l’Olympique de Marseille qui afflue dans la cité phocéenne comme une nuée ardente, prête à bouillir dans les travées de l’Orange Vélodrome", explique l’OM au moment de présenter son third.

Le maillot sera disponible dès ce vendredi pour la vente. Aussi, c’est la tunique que va arborer l’Olympique de Marseille lors de son déplacement à Nantes, vendredi à 21h. Un match comptant pour la quatrième journée de Ligue 1.