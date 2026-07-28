La nomination d’un nouveau sélectionneur pour l’équipe des Pays-Bas semble nécessiter plus de temps. Selon le NRC, il existe un écart entre ce que propose la KNVB et ce à quoi aspire Arne Slot.

Des sources proches du dossier indiquent au journal précité que le directeur du football d’élite a préparé pour Slot un contrat courant jusqu’à la mi-2030. L’entraîneur sans club préfère toutefois un engagement allant jusqu’à l’Euro 2028 inclus.

Slot est en lice depuis le départ de Ronald Koeman après la Coupe du monde ratée. Malgré cela, les discussions avec la KNVB n’ont pas encore abouti à un accord définitif.

La fédération néerlandaise semble devoir se hâter. Les Pays-Bas affronteront en effet l’Allemagne le 24 septembre en Ligue des nations, après la nomination la semaine dernière de Jürgen Klopp comme nouveau sélectionneur.

Il semble que Slot soit bien intéressé par le poste de sélectionneur des Pays-Bas. Il est récemment apparu que Liverpool voulait compléter le salaire du Néerlandais s’il venait effectivement à s’engager avec la KNVB.

Liverpool y trouve également son intérêt, car selon une source de De Telegraaf, le club doit encore verser plus de dix millions d’euros à Slot. L’entraîneur limogé s’est montré correct après son départ, ce qui pousse le géant anglais à être disposé à l’aider à décrocher le poste de sélectionneur.