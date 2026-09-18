Xavi Hernández a dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. L’Espagnol de 46 ans a d’emblée tranché plusieurs dossiers à l’approche de sa première trêve internationale.

On savait déjà auparavant qu’un certain nombre d’internationaux habituels manqueraient à l’appel. Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten, Frenkie de Jong et Xavi Simons se remettent encore de blessures, tandis qu’Ian Maatsen et Mats Wieffer se sont blessés récemment.

Vendredi matin, le suiveur de l’équipe des Pays-Bas Maarten Wijffels, de l’Algemeen Dagblad, avait déjà laissé entendre que le capitaine Virgil van Dijk poursuivait sa carrière internationale et que Ruben van Bommel allait connaître sa première convocation avec l’équipe des Pays-Bas. Cette information est exacte.

Outre Van Bommel, le milieu de Feyenoord Gjivai Zechiël fête lui aussi sa première convocation avec les Pays-Bas. Son coéquipier Luciano Valente n’a cette fois pas été appelé, tout comme Kees Smit (AZ).

Autre fait marquant, Joey Veerman, ignoré par Ronald Koeman, fait son retour avec les Pays-Bas sous Xavi. En revanche, les anciens Memphis Depay et Wout Weghorst n’ont pas été appelés.

Les internationaux sélectionnés de l’équipe des Pays-Bas se présenteront le lundi 21 septembre 2026 pour le début de la trêve internationale renouvelée et combinée.

Xavi et son groupe préparent quatre matches de Ligue des nations : contre l’Allemagne (à domicile) le 24 septembre, la Serbie (à l’extérieur) le 27 septembre, la Grèce (à l’extérieur) le 1er octobre et la Serbie (à domicile) le 4 octobre.

Liste complète des Pays-Bas

Gardiens : Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).

Défenseurs : Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jorrel Hato (Chelsea).

Milieux : Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio), Justin Kluivert (Bournemouth), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Attaquants : Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).