Un profond mécontentement règne au sein du FC Barcelone en raison de l'évolution de la situation du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, qui continue de souffrir de problèmes physiques sans parvenir à s'en remettre. Bien que les impressions et les indicateurs ne soient pas bons, il persiste jusqu'à présent à refuser l'option d'une intervention chirurgicale, une décision avec laquelle la direction du club catalan n'est pas d'accord.

Des sources au sein du FC Barcelone affirment, selon le journal espagnol « Sport », que les choses ont atteint un stade où le traitement conservateur ne donne plus les résultats escomptés, puisque plus de 6 semaines se sont écoulées depuis que de Jong a terminé sa participation à la Coupe du monde le 30 juin dernier, alors que le joueur n'a toujours pas franchi le pas de l'opération, bien que l'évolution de son état ne soit pas satisfaisante.

La colère du club catalan remonte à une période antérieure, la direction du Barça ayant l'impression que la gestion de l'état physique de de Jong depuis la fin de l'hiver dernier était conditionnée par son vif désir d'être prêt pour disputer la Coupe du monde.

Le joueur avait disputé son dernier match complet avec le Barcelone le 22 février dernier, avant que son absence ne se traduise par 9 matches consécutifs, puis qu'il participe par la suite à 6 autres rencontres sans retrouver sa place de titulaire, terminant la saison en étant mis au repos lors des deux derniers matches de Liga avant de rejoindre la sélection des Pays-Bas.

La direction du Barcelone interprète l'enchaînement de ces événements comme une gestion extrêmement prudente de son état physique, dans le but d'une préparation directe à l'événement mondial.

La situation a complètement changé dès l'arrivée à la Coupe du monde, de Jong ayant été titulaire avec la sélection des Pays-Bas dans tous les matches de la compétition et ayant conservé sa place dans le onze de départ jusqu'à l'élimination des Pays-Bas du tournoi le 30 juin dernier.

Le joueur a expliqué par la suite que le staff médical de la sélection des Pays-Bas n'avait pas évalué correctement l'ampleur de la blessure, défendant sa position et affirmant qu'il avait continué à jouer parce qu'il se savait capable de le faire sans risquer d'aggraver la blessure.

Les doutes dominent au sein du FC Barcelone concernant la manière dont l'ensemble du dossier a été géré, sous tous ses aspects.

Il avait été convenu à l'issue de la Coupe du monde de suivre un traitement conservateur pendant une durée d'environ 4 semaines avant d'évaluer la nécessité de recourir à la chirurgie, un point qui a vu s'aggraver l'un des principaux désaccords entre les deux parties.

De Jong estime que le décompte du délai de quatre semaines doit commencer à partir du moment de son retour à l'entraînement, s'appuyant dans sa position sur le fait que le travail de récupération a réellement débuté à ce moment-là pour tester le temps de réponse du genou.

La direction du Barcelone envisage la question d'un point de vue totalement différent : elle se fonde sur le fait que le joueur effectuait pratiquement le même travail de réadaptation avant son retour aux entraînements, et ne comprend donc pas la raison de remettre le compteur à zéro, le staff médical et le staff sportif estimant que le délai accordé au traitement conservateur est devenu bien plus long que d'ordinaire.

Le principal problème réside dans le fait que l'amélioration attendue ne s'est pas concrétisée sur le terrain.

Les indicateurs relatifs au genou du joueur révèlent une absence de soulagement, le FC Barcelone estimant que l'option du traitement conservateur est désormais très proche de l'épuisement total.

La direction du Barcelone adopte une position catégorique, selon laquelle de Jong doit se soumettre à une intervention chirurgicale pour mettre fin à la crise et entamer un programme de réadaptation assorti d'un calendrier et d'échéances précises.

Le milieu de terrain, de son côté, continue d'exprimer ses réserves quant à l'idée de subir une opération, tenant à accorder une période supplémentaire au traitement conservateur.

Ce fossé entre les points de vue est fondamental : pour de Jong, le délai décisif fixé à 4 semaines n'est pas encore écoulé, tandis que la direction du Barcelone estime que le délai a commencé bien plus tôt, précisément à l'issue de la Coupe du monde, et que continuer à attendre ne fait que reporter une décision de plus en plus inévitable.

À tout cela s'ajoute l'impact sportif et administratif d'une éventuelle opération : si la chirurgie entraînait une absence de longue durée, le Barcelone étudierait les mécanismes réglementaires disponibles pour dégager une marge d'inscription de joueurs et en exploiter une partie afin d'engager un autre joueur, en plus d'obtenir une indemnisation financière de la FIFA en raison de la blessure contractée durant sa participation internationale.

Hansi Flick a besoin de savoir à quelle date il pourra effectivement compter à nouveau sur l'un des milieux de terrain importants de son équipe, bien que la présence de Rodri réduise son rôle.

Le Barcelone souhaite mettre fin à un problème qui perdure depuis des mois et qui a affecté de Jong, alors que le joueur veut encore attendre.

Cette divergence de points de vue, après tout ce qui s'est passé avant la Coupe du monde et pendant le tournoi, a engendré un mécontentement notable au sein du Barcelone.