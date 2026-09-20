L'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, a surpris tout le monde par un geste rapide juste après le coup de sifflet final de la rencontre face au Real Madrid, ce dimanche soir, dans le cadre de la septième journée de la Liga.

L'Atlético Madrid a remporté le derby de la capitale face au Real Madrid sur le score de 2-1, au terme d'une rencontre équilibrée dans son entame et qui s'est achevée par la victoire des locaux, après que l'expulsion de Dean Huijsen au début de la seconde période a bouleversé la physionomie du match. La formation de Diego Simeone a ainsi décroché une précieuse victoire, laissant le Real Madrid relégué à 6 points du FC Barcelone, leader du championnat.

Dès que l'arbitre a sifflé la fin de la partie, Simeone a célébré de manière hystérique, se mettant à courir et à sauter pour fêter l'événement devant les supporters qui l'applaudissaient.

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Et au lieu d'aller serrer la main de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, Simeone s'est soudainement dirigé vers les vestiaires, continuant de sauter tout en courant lors de son passage dans le tunnel du stade Metropolitano. De l'autre côté, Mourinho est descendu sur la pelouse pour saluer les joueurs du Real Madrid, malgré la lourde défaite.