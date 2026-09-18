Virgil van Dijk tranche sur son avenir avec l’équipe des Pays-Bas

Virgil van Dijk va poursuivre sa carrière internationale avec l’équipe des Pays-Bas. C’est ce qu’a décidé le défenseur de Liverpool, âgé de 35 ans, selon l’Algemeen Dagblad, après un entretien avec le nouveau sélectionneur Xavi.

Le journaliste Maarten Wijffels révèle cette information dans l’édition de vendredi du quotidien. Van Dijk, international à 96 reprises, va donc viser les 100 sélections.

« Van Dijk a eu la semaine dernière en Angleterre un entretien fructueux avec le nouveau sélectionneur Xavi. Officiellement, tout le monde garde encore le silence, mais les deux voient suffisamment de perspectives pour travailler ensemble », écrit-il.

Les Pays-Bas vont disputer quatre matches internationaux dans les prochaines semaines, si bien que Van Dijk peut déjà atteindre la barre des 100 début octobre.

Ruben van Bommel

Selon Wijffels, le joueur du PSV Ruben van Bommel va lui aussi se présenter à Zeist. « Il sera l’un de, vraisemblablement, quelques nouveaux visages avec lesquels Xavi va arriver. »

Aux alentours de midi, la KNVB rendra publique la liste complète par le biais d’un communiqué de presse. Frenkie de Jong est encore en rééducation après une blessure au genou et sera de toute façon absent.

Les internationaux de l’équipe des Pays-Bas se présenteront le lundi 21 septembre 2026 en vue du début de la nouvelle période internationale combinée.