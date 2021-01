Virgil Van Dijk sera d'attaque pour l'Euro

Le sélectionneur néerlandais est certain que son capitaine sera remis de sa blessure au genou en vue de l'Euro.

Virgil van Dijk devrait être prêt pour le championnat d'Europe cet été d'après son sélectionneur batave. Frank de Boer est en effet convaincu que le défenseur de se remettra de sa blessure au genou à temps et pourra être opérationnel afin de prêter main forte à son pays durant le tournoi continental.

Aucune date de retour n'a encore été fixée pour l'arrière central suite à la blessure qu'il avait contractée en octobre dernier. Une violente charge du gardien de but d' , Jordan Pickford, a provoqué une rupture des ligaments chez le colosse hollandais. Des progrès positifs ont été accomplis dans sa rééducation depuis et les motifs d'espoirs sont nombreux le concernant.

Alors qu'on le pensait arrêté jusqu'à la fin de l'exercice, le joueur de 29 ans a donné des nouvelles encourageantes sur les réseaux sociaux et des vidéos d'entraînement ont montré qu'il était en train d'intensifier son travail. La légende néerlandaise Clarence Seedorf a d'ailleurs salué les efforts de son compatriote lorsqu'il l'a rencontré à Dubaï.

Jurgen Klopp a appelé à la prudence quand il a été interrogé à propos d'un retour prématuré de son leader, mais De Boer se veut, lui, optimiste. Il estime que s'il n'y a pas de rechutes malencontreuses, les devraient pouvoir compter sur leur capitaine dans l'optique de l'Euro, prévu l'été prochain.

De Boer a déclaré à De Telegraaf à propos de Van Dijk: «Il est occupé avec tellement d'énergie. Si vous voyez ce qu’il fait… À mon époque, vous n’aviez le droit que de travailler dans la piscine (à ce stade de la réeducation). Si Virgil ne connait pas de rechute et que les choses se passent un peu plus vite que prévu, il devrait pouvoir être disponible pour le match d’ouverture du Championnat d’Europe le 13 juin contre l’ . Il est très important pour notre équipe, sur et en dehors du terrain.»

Alors que De Boer voit Van Dijk sur la voie du retour, Klopp a tenu à souligner qu'il y a un long chemin à faire encore avant que le puissant défenseur n'effectue son retour. Il a indiqué : "C'est très bien mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est [le problème] de ce genre de blessure. Je suis heureux quand je vois ces vidéos parce que cela montre juste qu'il fait de bons progrès, mais cela prendra encore du temps. Beaucoup de temps et c'est comme ça. J'aimerais dire autre chose mais ce sont malheureusement les faits."