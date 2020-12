Seedorf loue la mentalité de Van Dijk

Le défenseur de Liverpool fait beaucoup d'efforts pour se remettre de sa blessure. Son compatriote Clarence Seedorf l'a félicité pour son abnégation.

L'ancien joueur néerlandais Clarence Seedorf s’est entraîné avec Virgil van Dijk et a parlé de la détermination du défenseur de à revenir sur les terrains.

Van Dijk a subi ce qui semblait être une blessure mettant fin à toute une saison contre le 17 octobre dernier, avec l'intervention violente de Jordan Pickford qui a causé des lésions aux ligaments croisés du genou. Liverpool ne fixe pas de délai pour le retour de son imposant défenseur central, mais il travaille dur sur un programme d'entraînement personnalisé.

Van Dijk a travaillé à Dubaï pour sa rééducation, et il a été rejoint dans les climats plus chauds du complexe sportif Nad Al Sheba par son compatriote et multiple vainqueur de la , Seedorf.

Seedorf a publié une mise à jour sur Instagram, où il a parlé en des termes élogieux à propos de Van Dijk et a vanté les efforts de son compatriote pour reprendre le chemin des terrains. «J'ai rejoint le capitaine Virgil van Dijk pour un entraînement aujourd'hui», a déclaré Seedorf. «Heureux de voir sa détermination et son travail acharné pour être de retour sur le terrain plus fort qu'avant! Dans ce type de parcours, la patience et la concentration sont essentielles pour réussir."

Liverpool est sur une série de neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues, avec un bilan défensif assez solide, mais ils n'ont pas connu une période festive positive puisqu'ils ont fait match nul 1-1 à domicile contre West Brom et 0-0 à . Les Reds accueilleront la nouvelle année en tant que leaders de la , mais ils pourraient être rejoints au sommet par si les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer remportaient leur match en retard.

En plus de devoir composer sans Van Dijk, le manager des Reds, Jurgen Klopp, a confirmé une autre absence pour blessure d'un défenseur central. Joel Matip va être arrêté plusieurs semaines à cause d'un souci à l'aine. "La situation normale avec ce genre de blessure est d'environ trois semaines", a déclaré Klopp à propos de la blessure que Matip a subie contre West Brom.

Si Van Dijk fait un retour avant la fin de la saison, cela sera considéré comme un énorme point positif par les Reds.

En attendant, la préoccupation de Klopp est de renouer avec la victoire, à commencer par le déplacement chez le de Ralph Hasenhuttl le 4 janvier prochain.