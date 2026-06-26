L'équipe nationale néerlandaise affrontera le Maroc au stade des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le capitaine Virgil van Dijk reconnaît les qualités des Lions de l'Atlas, tout en y voyant des opportunités pour les siens.

Les Néerlandais ont battu la Tunisie 3-1 vendredi, et comme le Japon n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 contre la Suède, sans améliorer sa différence de buts, l’équipe de Ronald Koeman défiera donc le Maroc.

« Une ambiance sympa, un beau stade. La météo m’a aussi agréablement surpris, donc c’est une belle victoire », déclare Van Dijk à la NOS après le succès face à la Tunisie.

« Pendant de longues phases du match, je nous ai trouvés très bons. Nous avons manqué de rigueur vers la fin de la première mi-temps, ainsi qu’au début de la seconde, mais nous avons très bien démarré. »

Les Oranje menaient 2-0 après dix minutes, avant de lever le pied. La Tunisie s’est alors repliée dans un bloc bas que les Néerlandais n’ont pas toujours réussi à percer. « Il faut faire mieux », reconnaît Van Dijk. « Mais dans l’ensemble, c’était un bon match. »

Place désormais au Maroc. « Une équipe formidable, très douée techniquement, mais qui présente aussi des faiblesses. Nous avons encore quelques jours pour nous préparer. J’ai évidemment hâte d’y être : ce sera un beau match à jouer. C’est parti ! »

Les Néerlandais défieront le Maroc à Monterrey dans la nuit de lundi à mardi (heure néerlandaise), à 3h00.