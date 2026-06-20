Virgil van Dijk en a assez et prend la défense de son coéquipier

Après la victoire convaincante 5-1 de l'équipe nationale néerlandaise face à la Suède, Virgil van Dijk a pris la défense de Frenkie de Jong. Le capitaine des Oranje n'a pas tari d'éloges à l'issue du match à l'égard du milieu de terrain, qui a de nouveau fait l'objet de vives critiques ces derniers jours. Selon Van Dijk, la valeur de De Jong est sous-estimée par beaucoup de gens.

Samedi soir à Houston, les Néerlandais ont fait un pas de géant vers le prochain tour de la Coupe du monde grâce à des réalisations de Brian Brobbey (doublé), Cody Gakpo (doublé) et Crysencio Summerville. Malgré la large victoire, la discussion d’après-match a aussi porté sur le rôle de De Jong chez les Oranje.

Satisfait de l’entame de match des siens, le défenseur central a souligné la nécessité de rester concentré : « Notre départ a été parfait. Néanmoins, la rencontre est restée difficile. Ils possèdent deux attaquants extrêmement dangereux ; si on relâche la pression ne serait-ce qu’un instant, ils peuvent nous punir. »

Après une semaine agitée, le groupe a prouvé qu’il savait prendre ses responsabilités, a souligné le capitaine. Ces derniers jours, l’attention s’était surtout portée sur le sélectionneur Ronald Koeman et le rôle des internationaux au sein de l’équipe. Sur le terrain, Van Dijk a vu une réponse à la hauteur. « Je vois que les gars essaient de prendre beaucoup de responsabilités et c’était encore le cas aujourd’hui. »

Le capitaine a également salué le travail défensif : malgré quelques situations chaudes, la arrière-garde orange a globalement bien contenu les attaquants suédois.

Selon le capitaine, ce succès doit procurer beaucoup de confiance pour la suite de la compétition, même si, selon lui, les Oranje doivent encore progresser : « Nous avons vu de très bons moments aujourd’hui, mais aussi des phases à améliorer. C’est sur ces points que nous devons travailler. »

Interrogé sur les performances de Summerville et Brobbey, il a salué l’apport des deux attaquants, louant notamment les deux buts de Brobbey : « C’est un garçon formidable. Il apporte aussi beaucoup à l’équipe. »

Interrogé sur De Jong, le milieu du FC Barcelone souvent critiqué ces derniers temps, le capitaine a tenu à le défendre : « Je pense aussi qu’il ne faut pas oublier Frenkie. Il a tout fait pour être là aujourd’hui, et ça n’a pas été facile pour lui. D’après ce que j’ai compris, on a dit toutes sortes de choses à son sujet. »

Van Dijk a ainsi clairement exprimé son soutien à son coéquipier. « Je trouve que Frenkie est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il le prouve chaque semaine. Aujourd’hui encore, il a joué un rôle essentiel. »

Interrogé par les caméras de SBS6, De Jong a lui-même répondu aux critiques : « J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent en réalité rien au football. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Ce n’est pas grave, car cela permet à tout le monde d’en parler, mais c’est bien la réalité. »







