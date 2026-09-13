Virgil van Dijk refuse de parler ouvertement de son avenir avec l’équipe des Pays-Bas. Il l’a encore montré à l’occasion du Virgil’s Legacy Trophy, le tournoi de jeunes organisé chaque année à Tilburg par l’international néerlandais.

« Je pensais qu’on n’allait pas poser de questions sur l’équipe des Pays-Bas. Mais tu t’en rendras vite compte », a déclaré Van Dijk dimanche, en des termes très clairs, dans un entretien accordé à ESPN.

Van Dijk s’est entretenu la semaine dernière avec le sélectionneur Xavi, présent lors de la rencontre entre Liverpool et l’Atlético de Madrid au coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue des champions. Vendredi prochain, on saura si le capitaine figure dans la sélection définitive pour les matches de Ligue des nations, notamment contre l’Allemagne et la Grèce.

Après l’EURO 2024, Van Dijk avait des doutes sur son avenir avec les Pays-Bas. Ronald Koeman est parvenu à le convaincre de continuer, ce qui a permis au défenseur d’être également actif lors de la dernière Coupe du monde, où le parcours des Pays-Bas s’est arrêté dès les seizièmes de finale.

Le capitaine de Liverpool a également évoqué brièvement, auprès du Brabants Dagblad, le tournoi de jeunes qui porte son nom. « Nous avons joué hier après-midi (samedi, NDLR) avec Liverpool, je dois m’entraîner de nouveau en fin d’après-midi et je suis ici maintenant. Cela en dit déjà assez sur l’importance que cela a pour moi, non ? »

Van Dijk espère surtout pouvoir transmettre quelque chose aux jeunes joueurs pendant le tournoi. « La vie d’un garçon de douze ou treize ans est très turbulente, mais en même temps, on voit aussi que des joueurs de seize ans font parfois déjà leurs débuts chez les professionnels. Alors qui sait, nous verrons peut-être ici ce week-end des garçons qui gagneront la Ligue des champions dans trois ans, peut-être même en marquant le but de la victoire en finale. Ce serait beau. »

La légende de Liverpool Steven Gerrard était présente à Tilburg. Frenkie de Jong, Zlatan Ibrahimovic et Thierry Henry ont également adressé des messages vidéo aux talents.