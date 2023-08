Vinicius snobé par l'UEFA, le Real Madrid furieux

Les fans du Real Madrid, et les membres du club, sont restés perplexes après que Vinicius Junior ait été une fois de plus exclu du top 10 de l'UEFA

L'UEFA a annoncé jeudi sa liste de présélection pour le Joueur masculin de l'année, avec Erling Haaland, Kevin de Bruyne et Lionel Messi dans les trois premiers. Le vainqueur sera annoncé lors du tirage au sort de la Ligue des champions le 31 août.

L'article continue ci-dessous

La liste des finalistes comprend, dans l'ordre, Ilkay Gundogan, Rodri, Kylian Mbappé, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Declan Rice, Alexis Mac Allister et Jesus Navas. Il est à noter que quatre des cinq meilleurs joueurs sont issus de Manchester City, vainqueur de la Ligue des champions.

Pep Guardiola devrait également remporter le titre de Manager de l'année, face à Simone Inzaghi et Luciano Spalletti. Les Espagnols Mikel Arteta (5e) et José Luis Mendilibar (7e) figurent également dans le top 10.

Ce qui a vraiment frustré les Madrilènes, c'est l'absence de Vinicius. Le Brésilien a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives en 33 matches de Liga la saison dernière, mais il a été encore plus décisif dans la course à la demi-finale de la Ligue des champions. Auteur de 4 buts et de 7 passes décisives, Vinicius a animé l'attaque du Real Madrid et a inscrit l'un des buts du tournoi contre Manchester City.

✨ Joueur masculin de l'année de l'UEFA ✨

𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟯 𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡𝗘𝗘𝗦

🇧🇪 De Bruyne

🇦🇷 Messi

🇳🇴 Haaland

🏆 Les lauréats des #UEFAawards annoncés lors du tirage au sort de l'#UCL, le 31 août 2023 🗓️ pic.twitter.com/onxVvNMLpi

- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 août 2023

Vinicius a également été écarté des FIFA Best Awards en février, qui étaient censés prendre en compte l'année civile 2022, au cours de laquelle il a été l'un des meilleurs au monde.

Le prix est décerné par les dirigeants des clubs ayant participé aux phases de groupes de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue des conférences, par les dirigeants des équipes nationales au sein de l'UEFA et par un panel de journalistes triés sur le volet. La liste initiale a été sélectionnée par une équipe technique de l'UEFA.

Si Vinicius a convaincu la plupart des Espagnols qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde, il lui reste encore du chemin à parcourir avec d'autres joueurs de l'UEFA. Cette saison, il aura une nouvelle occasion de le faire, puisqu'il est prévu qu'il dirige l'attaque du Real Madrid.