Vinicius révèle les coulisses de son premier échange avec Mourinho : il m'a demandé 3 choses

Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a dévoilé les coulisses de sa première rencontre avec l'entraîneur portugais José Mourinho, affirmant que ce dernier lui a demandé trois choses.

Vinicius a repris l'entraînement avec le Real Madrid, après la fin de la période de repos dont il a bénéficié à la suite de sa participation avec le Brésil à la Coupe du monde 2026.

Les projecteurs se sont braqués sur Vinicius, dans un contexte de vive polémique autour de son avenir avec le Real Madrid, alors que son contrat arrive à échéance dans une saison, qu'aucun accord n'a encore été trouvé concernant sa prolongation, et qu'Arsenal souhaite le recruter cet été.

Vinicius s'est exprimé sur la chaîne de télévision du Real Madrid : « J'ai fait la connaissance du nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs, et je me suis entraîné dur. »

Il a poursuivi : « Mourinho m'a demandé d'être heureux, épanoui, et de jouer au football à ma manière. »

Il convient de rappeler que des rapports de presse ont indiqué que Vinicius rencontrera dans les prochaines heures les dirigeants du Real Madrid pour trancher la question de la prolongation de son contrat.

Selon ces rapports, le Real Madrid pourrait être contraint de vendre la star brésilienne en cas d'échec des négociations sur la prolongation du contrat, afin de ne pas le perdre gratuitement à l'issue de la saison prochaine.



