Vinicius prévient : "le Real Madrid n'abandonne jamais"

Encore buteur à Valence (1-2) dimanche soir, le Brésilien a sauvé un Real Madrid peu flamboyant, mais toujours irréprochable dans l'état d'esprit.

À défaut de séduire, le Real Madrid l'a encore emporté, dimanche soir. À Mestalla, les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés face à Valence (1-2) dans les derniers instants de la rencontre, et ont donc repris la place de leaders de la Liga. Avec 13 points désormais au compteur, le Real Madrid devance l'Atlético de deux unités.

Les buts madrilènes ont été inscrits par Vinicius Junior et Karim Benzema, les deux hommes forts du début de saison dans la capitale espagnole. Déjà auteur de son 5ème but en Liga cette saison, le Brésilien, qui a été élu homme du match, a répondu aux questions de Movistar après la rencontre. "C'est toujours difficile de jouer ici. Après avoir encaissé un but, ça l'est encore plus... mais on continue à progresser et le Real Madrid n'abandonne jamais", a d'abord déclaré le jeune auriverde, déterminé.

"Oui, on joue tout pour l'attaque et on a été chercher un bon résultat. On est en train de faire de très bonnes choses et on travaille beaucoup. Je crois que nous avons bien joué, on a essayé en tout cas et on a finalement réussi à renverser le score. Il faut maintenant se reposer car mercredi un autre match arrive", a ensuite ajouté Vinicius.

"On me donne beaucoup de ballons pour créer des occasions"

S'il parvient à briller devant les gardiens adverses, c'est notamment car ses partenaires savent le mettre sur orbite. Bien alimenté en ballons, l'ailier prend du plaisir. "Je suis très content, ça donne confiance. On me donne beaucoup de ballons pour créer des occasions. Je crois qu'on a bien joué et on repart d'ici très heureux", s'est-il félicité.

De son côté, son entraîneur Carlo Ancelotti a souligné l'état d'esprit affiché par ses joueurs, en conférence de presse. "J'ai un effectif qui se bat tout le temps, qu'il joue bien ou mal. C'est une équipe qui continue à progresser. C'est la sensation que j'ai aujourd'hui. On n'a pas bien joué (...) On n'a pas gagné grâce à nos qualités, mais avec notre état d'esprit. Un état d'esprit indomptable. On a eu la capacité de garder la tête froide. J'ai une équipe très jeune. Je ne peux pas dire que nous pratiquons un football spectaculaire, mais nous devons améliorer notre jeu défensif. Être plus agressif, mais je crois qu'on va corriger ça", a ainsi analysé le technicien face aux médias ibériques.