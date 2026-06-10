Vinícius prend une décision définitive concernant son avenir au Real Madrid

Selon un article de presse, le Brésilien Vinícius Júnior, star du Real Madrid, aurait pris une décision définitive concernant son avenir au sein du club madrilène.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant brésilien n’a pas encore prolongé son bail, et les discussions sont au point mort depuis plusieurs mois.

Depuis, les spéculations vont bon train, mais le quotidien AS apporte de nouveaux éléments.

Selon le journal, l’attaquant brésilien a pris sa décision : il restera au Real Madrid la saison prochaine, quoi qu’il arrive. S’il prolonge son contrat d’une année, ce sera idéal, car il a toujours affiché son envie de rester au club ; dans le cas contraire, il partira libre en 2027.

Pour l’instant, l’attaquant reste à l’écart des spéculations sur le mercato, même si le club songerait à Michael Olise, la pépite du Bayern Munich, et aurait même proposé une offre inhabituelle de 150 millions d’euros à l’Atlético pour Julián Álvarez, une approche que les Rojiblancos ont refusée.

Selon le quotidien, l’attaquant se concentre pour l’instant sur la Coupe du monde et entend maintenir son plan de carrière au Real Madrid.

Selon AS, l’attaquant a prolongé en 2022 pour cinq ans, un contrat à paliers progressifs (de 13 à 17 M€ par an) portant son salaire total à 75 M€ sur la durée du bail. (soit une moyenne de 15 millions nets par saison). Après avoir été sacré meilleur joueur du monde en 2024, il a négocié une prime supplémentaire de quelques millions par exercice.

Les discussions ont toutefois achoppé lorsque l’attaquant a demandé un salaire aligné sur celui de Kylian Mbappé, une exigence que le club a refusée, entraînant la suspension des pourparlers.