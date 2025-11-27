Vinicius, c'est terminé ! Il dépose les armes

Le Brésilien, un temps déterminé à égaler le salaire de Kylian Mbappé, a changé d'avis quelques semaines seulement après que des tensions avec Xabi Alonso aient menacé de faire dérailler les négociations.

Comment les tensions contractuelles ont atteint un point de rupture

Le feuilleton de la prolongation de contrat de Vinicius a été l'un des principaux épisodes extra-sportifs de la saison madrilène. Le contrat actuel du Brésilien court jusqu'au 30 juin 2027, et les négociations ont d'abord piétiné il y a deux ans lorsque le club lui a offert environ 20 millions d'euros (17 millions de livres sterling / 22 millions de dollars) par saison, un montant qu'il jugeait insuffisant à un moment où il était considéré en interne comme la future superstar du club.

En 2023, après le départ de Karim Benzema et l'arrivée de Jude Bellingham à Madrid, le Brésilien estimait mériter une rémunération à la hauteur de son statut de fer de lance de l'attaque madrilène. Son entourage estimait sa valeur à environ 30 millions d'euros (25 millions de livres sterling / 33 millions de dollars), le plaçant ainsi dans la même catégorie que Mbappé, dont le salaire actuel au Real Madrid atteint 23 millions d'euros (19 millions de livres sterling / 25 millions de dollars) nets par an, bonus inclus. Les négociations se sont poursuivies cette saison, mais les progrès ont été limités.

Le véritable revers est survenu lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles Vinicius aurait informé le club qu'il ne prolongerait pas son contrat « tant que ses relations avec Alonso resteraient aussi tendues ». La frustration de l'ailier n'a cessé de croître, car il a été remplacé à plusieurs reprises, écarté du onze de départ et n'a disputé l'intégralité des 90 minutes qu'à quatre reprises cette saison. Cette situation, combinée à la baisse de forme du Real Madrid, a complètement bloqué les négociations contractuelles jusqu'à ce que les événements survenus en Grèce changent la donne.

Au cœur du conflit avec Alonso et des divisions au sein du vestiaire madrilène

Selon la presse espagnole, les tensions entre Vinicius et Alonso symbolisaient une division plus profonde au sein de l'équipe. COPE a révélé que six joueurs – Vinicius, Federico Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick et Ferland Mendy – étaient mécontents des choix tactiques et des changements effectués par l'entraîneur.

Vinicius, considéré comme le principal instigateur de la polémique, estimait que son rôle avait été amoindri. Être écarté des onze de départ et utilisé de manière irrégulière n'a fait qu'accroître son mécontentement. Parallèlement, les stars du club – Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Arda Guler, Dean Huijsen et Álvaro Carreras – soutenaient fermement Alonso.

L'incident a éclaté lors du dernier Clasico, lorsque le joueur de 25 ans a réagi avec colère après son remplacement. Il a présenté des excuses écrites quelques jours plus tard, mais a délibérément omis de mentionner le nom d'Alonso. Cette omission a renforcé l'impression d'une relation tendue.

Cependant, selon Mundo Deportivo, Vinicius s'est ensuite excusé en personne auprès du staff et de l'ensemble de l'équipe. Et lorsque le Real Madrid a battu l'Olympiacos 4-3 en Grèce, Vinicius s'est dirigé directement vers Alonso au coup de sifflet final, les deux hommes s'embrassant publiquement, signalant ainsi leur volonté d'aller de l'avant et de stabiliser la situation.