Villarreal - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est la nouvelle sensation de la "Casa Blanca". Franco Mastantuono, 18 ans, longtemps cantonné au banc sous Xabi Alonso, revit depuis l'arrivée d'Arbeloa. Auteur d'une entrée fracassante contre Levante et d'une performance majuscule face à Monaco (un but, une barre transversale), le jeune prodige argentin a conquis son monde. "Mastantuono commence à ressembler à Mastantuono", titre AS, soulignant la confiance aveugle que lui accorde le nouveau coach, qui voit en lui un talent brut à polir. Ce soir, il devrait compléter le trident offensif aux côtés des intouchables Vinicius et Mbappé, formant une attaque qui pèse déjà 55% des buts de l'équipe cette saison.

Mbappé, le leader par l'exemple

Kylian Mbappé, lui, semble enfin avoir pris la mesure de son statut. Frédéric Hermel, éditorialiste respecté, ne tarit pas d'éloges sur l'attitude du Français contre Monaco : "Ce qui m'a émerveillé... c'est une simple course défensive". Au-delà de ses buts, c'est son implication totale, ses replis défensifs et son leadership naturel qui impressionnent. Mbappé "marque le chemin", celui de l'effort collectif et du sacrifice, des valeurs qu'on ne lui connaissait pas forcément au PSG. Dans un match qui s'annonce comme une "bataille de géants" face au 3e de Liga, son rôle de guide sera crucial pour emmener dans son sillage une équipe encore convalescente.

Le casse-tête de l'absence de Tchouameni

L'ombre au tableau pour Arbeloa se nomme Aurélien Tchouameni. Suspendu, le milieu français laisse un vide béant dans l'entrejeu madrilène. Véritable "mur" qui empêche l'équipe de se couper en deux, son absence coïncide souvent avec les déroutes du Real (Vallecas, Martinez Valero, et l'humiliation d'Albacete). Sans lui, Arbeloa devra bricoler : faire reculer Camavinga, relancer Ceballos ou tenter un pari audacieux ? Le coach devra trouver la formule magique pour compenser la perte du meilleur récupérateur de l'équipe (116 ballons grattés) et du roi des duels aériens.

Arbeloa, serein face à la tempête

Malgré la pression inhérente à ce "match de la vérité", Álvaro Arbeloa affiche une sérénité désarmante. "Tous les joueurs m'ont accueilli à bras ouverts", a-t-il déclaré, balayant les doutes sur l'adhésion du vestiaire. Il voit le match contre Monaco comme un "point d'inflexion" et refuse de se cacher derrière les absences. Face à un Villarreal redoutable à domicile (25 points sur 30 possibles), le jeune technicien passera son premier véritable test tactique. Une victoire permettrait au Real de dormir leader et de valider définitivement la "méthode Arbeloa".

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Villarreal

Villarreal abordera la réception du Real Madrid avec un effectif amputé de plusieurs éléments importants. Willy Kambwala, Logan Costa et Pau Cabanes sont forfaits sur blessure, tandis que Santi Comesana et Santiago Mourino manqueront la rencontre pour suspension. Un contexte qui oblige Marcelino à ajuster ses choix, d’autant que le calendrier européen impose une gestion fine des organismes après le match face à l’Ajax.

Des changements sont donc attendus dans le onze du Villarreal CF. Tajon Buchanan, Dani Parejo, Pau Navarro ou encore Alfonso Pedraza sont candidats à une titularisation, tout comme Georges Mikautadze, pressenti pour débuter en attaque. Gerard Moreno postule également, mais Ayoze Perez tient la corde pour accompagner Mikautadze sur le front offensif, dans une configuration pensée pour rester compétitive malgré les absences.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

La réception de Levante a laissé des traces et le déplacement à Villarreal se fera avec un effectif encore très diminué. Aurélien Tchouaméni est suspendu après avoir écopé de sa cinquième sanction, tandis que Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Ferland Mendy et Antonio Rüdiger restent à l’infirmerie. En revanche, le groupe récupère Rodrygo, remis de son pépin physique, et Brahim Díaz, de retour après la CAN avec le Maroc. Vinicius Junior est sous la menace d’une suspension en cas de nouvel avertissement.

Dans ce contexte, Álvaro Arbeloa doit recomposer. Federico Valverde devrait une nouvelle fois dépanner au poste de latéral droit, libérant une place au milieu pour Arda Güler. Devant, la dynamique est clairement positive : Kylian Mbappé et Vinicius enchaînent après leur prestation convaincante contre Monaco, tandis que Franco Mastantuono est pressenti pour débuter et compléter un trident offensif ambitieux, avec l’objectif clair de repartir de la Cerámica en tête de la Liga.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

