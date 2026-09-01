Lamine Yamal, la star du Barcelone, a réagi à l'échec de son club dans le dossier du recrutement de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, lors du mercato estival qui prend fin dans quelques heures.

Le marché des transferts n'est pas encore officiellement clos en Espagne, mais Julian Alvarez restera, contre son gré, une saison de plus au moins avec l'Atlético Madrid.

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Malgré l'intérêt du Barcelone, le joueur argentin restera à l'Atlético Madrid, qui refuse catégoriquement de le vendre au Barça. Alvarez devra désormais regagner la confiance des supporters des Rojiblancos, qui l'ont vivement critiqué récemment.

Interrogé sur la situation, le numéro 10 du Barcelone n'a affiché aucune inquiétude quant au fait que Julian n'ait pas rejoint le Barça.

La star du Barcelone a déclaré, dans des propos tenus à l'émission « ElPartidazo » sur la radio espagnole « COPE » : « Nous sommes actuellement dans une excellente situation. Nous constatons que nous ne manquons pas de solutions offensives. Bien sûr, c'est un joueur formidable, mais je suis très satisfait de l'effectif que nous avons. »

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Avec 12 buts inscrits en 3 matches de Liga, il est difficile de contredire Lamine Yamal.







