Ce n'était pas un jour ordinaire au siège de la Fédération royale néerlandaise de football, dans la ville de Zeist. Après des années où son nom fut associé au Barça et au tiki-taka, Xavi Hernández est apparu : comme sélectionneur des Pays-Bas. Un chapitre nouveau et surprenant dans la carrière du maestro espagnol, qui débute au cœur des Pays-Bas, berceau du football total qui a inspiré sa philosophie de jeu.

L'entraîneur espagnol, âgé de 46 ans, est officiellement arrivé pour prendre ses fonctions à la tête de la sélection néerlandaise en remplacement de Ronald Koeman, pour sa première expérience à la tête d'une équipe nationale.

Bien que sa présentation officielle aux médias n'aura pas lieu avant mardi, le Catalan n'a pas perdu de temps : il a effectué une visite d'inspection des installations de la KNVB et tenu ses premières réunions de travail avec son nouveau staff technique.

Et le plus grand paradoxe de cette première journée avait pour protagoniste un homme qui connaît bien Xavi, mais depuis l'autre côté du terrain. Le premier à l'accueillir fut Nigel de Jong, actuel directeur du football professionnel au sein de la Fédération néerlandaise, et son féroce adversaire lors de la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Ce match inoubliable entre l'Espagne et les Pays-Bas, marqué par le fameux tacle violent de De Jong sur le torse de Xavi, s'est transformé aujourd'hui en une accolade amicale et en sourires, une image qui résume l'esprit du football et ses aléas.

Il semble que Xavi ait décidé de mêler la fidélité à sa famille du football à l'expérience du football néerlandais au sein de son staff. Aux côtés de ses hommes habituels, son frère Óscar Hernández, Sergio Alegre et Iván Torres, il a fait appel à des légendes locales pour mener à bien son projet, au premier rang desquelles l'attaquant historique Ruud van Nistelrooy, le Marocain Adil Ramzi et l'entraîneur des gardiens Patrick Lodewijks.

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Le véritable test ne se fera pas attendre longtemps : le premier match officiel de Xavi à la tête des Pays-Bas sera brûlant à tous les niveaux, le 24 septembre prochain à la Johan Cruyff Arena, lorsque la sélection néerlandaise accueillera son éternel rival, la sélection allemande, pour un début difficile de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.