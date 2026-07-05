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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : une situation d’urgence a contraint l’Égypte à interrompre son entraînement, entraînant une décision immédiate de Hossam Hassan

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
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H. Hassan
Argentine
Égypte
É.-U.

Les Pharaons peaufinent leur préparation avant de défier l’Argentine.

La sélection égyptienne traverse une crise majeure à la veille de son huitième de finale face à l’Argentine, mardi prochain, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont validé leur billet pour les huitièmes de finale en éliminant l’Australie aux tirs au but, après un match nul 1-1, tandis que l’Albiceleste s’est qualifiée de justesse grâce à une victoire 3-2 face au Cap-Vert, au terme de deux prolongations.

Dimanche, la Fédération égyptienne de football a diffusé une vidéo montrant le terrain d’entraînement frappé par un orage.

La fédération a déclaré : « La séance de l’équipe d’Égypte a été arrêtée au bout d’une heure en raison de l’orage… Elle s’est poursuivie en salle de musculation en vue du match contre l’Argentine. »

La séance, initialement prévue à Atlanta sous la direction des frères Hossam et Ibrahim Hassan, s’est limitée à une heure en raison de l’orage.

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Le staff technique a alors décidé de poursuivre la séance dans la salle de sport de l’hôtel où l’équipe est hébergée à Atlanta.



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