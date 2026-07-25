Un match amical entre le club français de Metz et le club néerlandais du Fortuna Sittard a été le théâtre, hier samedi, d'un incident sans précédent après la chute au sol de l'arbitre de la rencontre à la suite d'une violente altercation verbale entre les joueurs, ce qui l'a contrainte à quitter définitivement le terrain à la mi-temps.

L'incident s'est produit au stade du Schlossberg, dans la ville de Forbach, en Moselle, à la 40e minute, lorsqu'un joueur de Metz a tiré le maillot d'un joueur néerlandais au milieu du terrain, provoquant une vive altercation verbale qui a dégénéré en accrochage entre les joueurs.

Une chute soudaine sur le dos

Alors que l'arbitre, Mme Demonceau, tentait de séparer les joueurs qui s'accrochaient, elle a été bousculée involontairement par un groupe de joueurs, chutant soudainement sur le dos et restant au sol un certain temps en se tenant le bras.

Les assistants et les agents de sécurité sont intervenus pour calmer la situation et évaluer la blessure de l'arbitre, avant que l'arbitre remplaçante ne prenne les choses en main après quelques minutes d'hésitation.

Un remplacement en première mi-temps

L'arbitre, qui devait diriger l'intégralité de la rencontre, a été transportée jusqu'à la ligne de touche avant de quitter définitivement le terrain à la fin de la première mi-temps.

Elle a été remplacée par une arbitre assistante de la ligne de touche pour terminer le match, qui a connu une égalisation précoce (1-1) juste avant la fin de la première période, avant que Metz ne s'impose sur le score de 3-1 grâce à un doublé de Gauthier Hein et à un but de Bab Mousa Fall.