Manchester United a retrouvé son équilibre de la meilleure des manières, après avoir renversé un score qui lui était défavorable pour s'imposer largement 5-1 face à son hôte Ipswich Town, lors de la deuxième journée de Premier League, décrochant ainsi sa première victoire de la saison sous la houlette de l'entraîneur Michael Carrick.

La star portugaise Bruno Fernandes a été l'homme du match sans conteste, après avoir inscrit un triplé et mené Manchester United à écraser son adversaire, tandis que Bryan Mbeumo a ajouté le cinquième but après une passe magique de son capitaine.

Ipswich crée la surprise, Bruno relance United

Manchester United a imposé sa domination dès le début, mais c'est Ipswich qui a ouvert le score à la 29e minute par l'intermédiaire de Leif Davis, d'une superbe frappe qui a heurté le dessous de la barre transversale avant de finir au fond des filets.

Les locaux n'ont pas attendu longtemps pour répondre, puisque Bruno Fernandes a profité d'une grossière erreur de la défense d'Ipswich à la 40e minute pour se retrouver seul face au but et inscrire le but égalisateur, la première période se terminant sur le score de 1-1.

Un début de seconde période explosif

United a entamé la seconde période avec une détermination différente, et après une série d'occasions dangereuses, Jacob Greaves, défenseur d'Ipswich, a marqué contre son camp à la 56e minute après avoir dévié un ballon dans la surface vers ses propres filets.

Les célébrations de United ont été suspendues quelques instants, l'arbitre ayant eu recours à l'assistance vidéo pour vérifier la présence d'une main en début d'action, avant de confirmer la validité du but.

Quelques minutes plus tard, United a obtenu un penalty à la suite d'un tacle dans la surface, transformé avec succès par Bruno Fernandes à la 61e minute, offrant ainsi le troisième but à son équipe.

Le triplé qui scelle le sort du match

Les locaux ont maintenu leur pression offensive, une tentative de Bryan Mbeumo dans la surface de réparation revenant devant Bruno Fernandes, qui n'a pas hésité à la loger au fond des filets à la 68e minute, complétant son triplé au milieu des célébrations des supporters d'Old Trafford.

Malgré son avance confortable, United n'a pas levé le pied, continuant au contraire à se créer des occasions, le gardien Cieran Slicker privant Marcus Rashford, Matheus Cunha et Patrick Dorgu de nouveaux buts grâce à des arrêts remarquables.

Mbeumo conclut le festival

À la 82e minute, Bryan Mbeumo a clôturé le festival de buts après avoir reçu une passe millimétrée de Bruno Fernandes, se retrouvant seul face au gardien et le lobant magnifiquement, signant le cinquième but.

United a tenté d'en ajouter davantage dans les dernières minutes, mais le brio du gardien d'Ipswich a empêché d'alourdir la note, le match se terminant sur une victoire méritée de Manchester United sur le score de 5-1.

Avec cette victoire, Manchester United a effacé les traces de sa défaite lors de la première journée face à Hull City, et a envoyé un message fort quant à sa capacité à rivaliser, sous la houlette de son capitaine étincelant Bruno Fernandes, auteur de l'un de ses meilleurs matches sous le maillot du club.