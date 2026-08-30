L'Argentin Lionel Messi a inscrit quatre buts pour conduire l'Inter Miami à la victoire face à son hôte Montréal sur le score de 7-1, lors de la rencontre qui les a opposés samedi en Major League Soccer. L'équipe a ainsi réalisé le plus grand nombre de buts en un seul match de son histoire, mettant fin de belle manière à sa série de matches sans victoire.

Messi a ouvert le score sur un coup franc qui a heurté un joueur et changé de trajectoire à la 40e minute, avant d'ajouter son deuxième but à la 52e minute au terme d'une percée individuelle éblouissante.

Après avoir offert un but à son coéquipier Luis Suarez, la star argentine a complété son triplé en enroulant avec brio un lob par-dessus le gardien, sept minutes avant la fin du temps réglementaire.

Dans le temps additionnel, Messi s'est présenté pour tirer un coup franc et l'a expédié avec sa précision habituelle dans la lucarne.

Le milieu de terrain de l'Inter Miami, Casemiro, a déclaré à la chaîne de télévision Apple : « Voilà ce que signifie avoir Messi dans l'équipe. Nous devons profiter de ces moments, car c'est une personne et un joueur qui écrit l'histoire.

Il a ajouté : « Nous avons vu aujourd'hui que nous devons en profiter, continuer à le soutenir et rivaliser à ses côtés, car il reste le meilleur. Il l'a prouvé lors de la Coupe du monde. Nous devons profiter de sa présence, car avec lui nous sommes bien plus forts. »

C'est la huitième fois dans la carrière légendaire de Messi qu'il inscrit quatre buts ou plus en un seul match, et la première depuis son arrivée à l'Inter Miami.





Son dernier match à quatre buts remontait à février 2020, lorsqu'il les avait marqués avec le Barça face à Eibar en Liga.

Le joueur de 39 ans est également devenu le plus rapide de l'histoire de la Major League Soccer à atteindre 20 matches avec deux buts ou plus lors de la saison régulière, y étant parvenu en 72 rencontres.

Messi est en tête du classement des buteurs de la Major League Soccer cette saison avec 18 buts en seulement 19 matches, devançant de deux unités Petar Musa, l'attaquant du FC Dallas.

L'entraîneur intérimaire de l'Inter Miami, Guillermo Hoyos, qui a écopé d'une suspension durant le match, a déclaré : « Il n'y a pas de mots pour décrire cette beauté footballistique. Il se passe tant de choses que les mots sont tout simplement incapables de la décrire.

Il a ajouté : « Il cherche sans cesse le but, ce jeu, cette passe ; je ne pense pas que ce soit un footballeur ordinaire. Analyser sa personnalité, que ce soit en tant que joueur ou en tant que personne, va si loin que l'on finit par manquer de mots. »

Cette victoire était la première de l'Inter Miami en Major League Soccer depuis le 25 juillet, mettant fin à une série de cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues, y compris la Leagues Cup.



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