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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-AC MILANAFP
Abobakr El Mokadem

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Vidéo : un match de folie, la Juventus évite une défaite programmée face à Milan lors du Classique d'Italie

Juventus FC vs Milan AC
Juventus FC
Milan AC
Serie A
Italie

  La Juventus a évité de justesse une défaite face à l'AC Milan, en arrachant un match nul cruel sur le score de 1-1, dans le Classico d'Italie qui a opposé les deux équipes ce dimanche, dans le cadre de la troisième journée du Championnat italien.

Alvadjo Cissé a inscrit le but de l'AC Milan à la 68e minute, lorsqu'un centre lui est parvenu dans la surface de réparation, avant qu'il n'échappe à la défense et n'expédie un tir à ras de terre au fond des filets.

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Alors que le match se dirigeait vers une victoire de l'AC Milan, la Juventus a égalisé à la 90e+2 par l'intermédiaire de Federico Gatti.

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Chaque équipe a récolté un point, portant le total de chacune à 7 points, aux quatrième et cinquième places, tandis que l'AS Rome occupe la tête du classement avec 9 points, suivie de l'Inter à la différence de buts.

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