Arsenal est revenu avec 3 précieux points du stade Diego Armando Maradona, après sa victoire sur son hôte Naples, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce mercredi, en ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

L'unique but a été inscrit par Martin Ødegaard, à la 75e minute, lorsque Zubimendi a transmis le ballon à Ødegaard près de la limite de la surface de réparation de Naples ; le capitaine a laissé filer le ballon devant lui avant de décocher une puissante frappe du pied gauche qui a heurté le poteau gauche sur son chemin vers les filets.









Arsenal porte ainsi son total à 3 points, à la 12e place du classement, à la différence de buts avec les équipes qui le devancent, tandis que Naples reste sans point, à la 30e place.

Arsenal a dominé la première période, tirant à 13 reprises, établissant un nouveau record du club pour une première période de match à l'extérieur en Ligue des champions d'Europe, selon le journal « The Sun ».

Arsenal a pris l'initiative pour percer les défenses de ses adversaires, l'équipe d'Allegri se contentant de reculer et de s'appuyer sur les contre-attaques.

Saka a fait preuve d'un certain talent lors de la première véritable occasion d'Arsenal, mais sa reprise en ciseaux n'a posé aucun réel problème à l'adversaire avant que son centre ne parvienne à Eze, qui l'a remis de la tête à Merino, lequel a gâché une occasion en or de rompre l'égalité d'une tête à courte distance.

Des occasions se sont présentées pour Politano et De Bruyne en faveur de Naples, mais aucun des deux n'a pu tester sérieusement Raya.

Juste à la fin de la première période, Ødegaard a transmis le ballon à Saka, qui a démarré avec force mais a échoué à cadrer sa frappe, l'envoyant au-dessus de la barre.

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En seconde période, le match s'est poursuivi de la même manière, même si les attaques se sont rapprochées des buts, avec un net avantage pour Arsenal.

Ødegaard a inscrit l'unique but, ce qui a renforcé la confiance des joueurs d'Arsenal, qui ont tenté de marquer un autre but, tandis que Naples a lutté en vain pour égaliser.

Dans le temps additionnel, Zubimendi a frappé fort et le ballon est directement revenu sur Havertz, qui l'a envoyé dans les filets, mais le but a été refusé pour hors-jeu, la rencontre s'achevant ainsi sur une précieuse victoire d'Arsenal un but à zéro.