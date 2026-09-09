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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : un boulet de canon d'Ødegaard et un record, Arsenal frustre Naples sur ses terres

M. Oedegaard
SSC Naples vs Arsenal
SSC Naples
Arsenal
Ligue des Champions
Italie
Angleterre
Norvège

Un bon début pour le finaliste de la dernière édition

Arsenal est revenu avec 3 précieux points du stade Diego Armando Maradona, après sa victoire sur son hôte Naples, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce mercredi, en ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

L'unique but a été inscrit par Martin Ødegaard, à la 75e minute, lorsque Zubimendi a transmis le ballon à Ødegaard près de la limite de la surface de réparation de Naples ; le capitaine a laissé filer le ballon devant lui avant de décocher une puissante frappe du pied gauche qui a heurté le poteau gauche sur son chemin vers les filets.



Arsenal porte ainsi son total à 3 points, à la 12e place du classement, à la différence de buts avec les équipes qui le devancent, tandis que Naples reste sans point, à la 30e place.

Arsenal a dominé la première période, tirant à 13 reprises, établissant un nouveau record du club pour une première période de match à l'extérieur en Ligue des champions d'Europe, selon le journal « The Sun ».

Arsenal a pris l'initiative pour percer les défenses de ses adversaires, l'équipe d'Allegri se contentant de reculer et de s'appuyer sur les contre-attaques.

Saka a fait preuve d'un certain talent lors de la première véritable occasion d'Arsenal, mais sa reprise en ciseaux n'a posé aucun réel problème à l'adversaire avant que son centre ne parvienne à Eze, qui l'a remis de la tête à Merino, lequel a gâché une occasion en or de rompre l'égalité d'une tête à courte distance.

Des occasions se sont présentées pour Politano et De Bruyne en faveur de Naples, mais aucun des deux n'a pu tester sérieusement Raya.

Juste à la fin de la première période, Ødegaard a transmis le ballon à Saka, qui a démarré avec force mais a échoué à cadrer sa frappe, l'envoyant au-dessus de la barre.

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  En seconde période, le match s'est poursuivi de la même manière, même si les attaques se sont rapprochées des buts, avec un net avantage pour Arsenal.

Ødegaard a inscrit l'unique but, ce qui a renforcé la confiance des joueurs d'Arsenal, qui ont tenté de marquer un autre but, tandis que Naples a lutté en vain pour égaliser.

Dans le temps additionnel, Zubimendi a frappé fort et le ballon est directement revenu sur Havertz, qui l'a envoyé dans les filets, mais le but a été refusé pour hors-jeu, la rencontre s'achevant ainsi sur une précieuse victoire d'Arsenal un but à zéro.

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