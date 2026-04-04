L'Égyptien Mohamed Salah, star de Liverpool, a aggravé la frustration de son équipe lors du match contre Manchester City qui se déroule actuellement en quarts de finale de la FA Cup.

Les Reds sont menés de 4 buts face à Manchester City, ce qui rapproche l'équipe de l'entraîneur Arne Slot d'une élimination du tournoi.

Liverpool a obtenu un penalty à la 65e minute du match, que Salah s'est chargé de tirer, mais le gardien de Manchester City, Trafford, a réussi à le repousser.



Salah a annoncé qu'il quitterait Liverpool à la fin de la saison actuelle, bien que son contrat avec les Reds s'étende jusqu'à l'été 2027.

Rappelons que Liverpool est désormais hors course pour le titre de Premier League cette saison, qu'il a également été éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise, et qu'il tente de défendre ses chances de remporter la FA Cup et la Ligue des champions.



Lire aussi :

Un obstacle majeur pour l'Inter Miami dans le dossier du transfert de Mohamed Salah Nouveau

rebondissement dans les négociations entre les responsables de la Ligue saoudienne et Mohamed Salah