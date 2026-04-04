Vidéo : Plus qu'un simple cliché… Le cri d'un supporter ramène Renard sous les feux de la rampe

Le Français Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a été confronté à une situation inattendue alors qu'il assistait au match opposant Al-Nassr à Al-Najma, après avoir reçu un coup inattendu de la part d'un supporter dans les tribunes, en marge de cette rencontre disputée dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

L'entraîneur français avait essuyé de vives critiques ces derniers jours, après les défaites de la sélection saoudienne face à l'Égypte et à la Serbie. Des rumeurs avaient circulé concernant son limogeage à la tête des « Verts », avant que la Fédération saoudienne de football ne démente ces informations.

Renard était présent dans les tribunes du stade « Al-Awal Park » pour suivre le match entre Al-Nassr et Al-Najma, mais il s’est heurté à un supporter qui s’est approché de lui et l’a réprimandé pendant plusieurs minutes, tandis qu’un sentiment de gêne envahissait l’entraîneur français.

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Il semble que l'entraîneur français n'ait pas pu se justifier auprès du supporter et se soit contenté de sourires timides, avant que ce dernier ne regagne sa place.

Après que les critiques se soient calmées, elles ont repris de plus belle, l'attitude du supporter ayant provoqué une explosion de commentaires sur le réseau social « X » attaquant Renard et la Fédération de football.



